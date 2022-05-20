خطوات الحصول على التمويل العقاري السكني من بنك الجزيرة

مؤخراً يبحث عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن جلول تمويل عقاري، وهو ما توفره العديد من البنوك العاملة في المملكة، والشركات التمويلية المرخصة والمعتمدة من قبل البنك المركزي السعودي، ولكن تختلف التمويلات من جهة لأخرى، وبحسب سياسة كل شركة أو بنك، هناك بعض المتطلبات التي تطلبها الجهة مانحة التمويل، حيث هناك بعض الشروط والمتطلبات التي يجب أن تتوافر في العميل قبل التقديم للحصول على التمويل العقاري، وهو ما يتم تقديمه من خلال بنك الجزيرة.

بنك الجزيرة يقدم مجموعة كبيرة من التمويلات بشكل عام، سواء التمويل الشخصي، أو التمويل العقاري، وتشمل التمويلات العقارية من بنك الجزيرة على مجموعة كبيرة من الحلول التمويلية المختلفة، التي تتيح للعميل الاختيار الأنسب منها، وتشمل تحويل التمويل العقاري على بنك الجزيرة، التمويل العقاري سكني، التمويل العقاري الاستثماري، التمويل السكني المدعوم، والتمويل العقاري بالقسط المتغير.

التمويل العقاري السكني

إذا كان طموحك امتلاك فيلا، شقة، قطعة أرض، أو دوبلكس، وفي حال إن لم يكن لديك ما يكفي من السيولة المالية، فالحل المقدم لك هو بنك الجزيرة، وهو واحداً من البنوك العريقة في المملكة العربية السعودية، لما يتمتع به من سيرة طيبة وحسنة، وله العديد من العملاء في المملكة العربية السعودية، سواء المواطنين السعوديين، أو المقيمين داخل حدود الدولة، ويوفر لك بنك الجزيرة منتج تمويل عقاري سكني تحت مسمى منتج بيتي، حيث تدفع فقط 10% من قيمة العقار كدفعة أولى.

مميزات التمويل العقاري سكني “بيتي”

تمويل يصل إلى 90% من قيمة العقار.

تمويل يصل إلى 8 مليون ريال سعودي.

سداد القسط الأول بهد 6 أشهر.

هامش ربح منافس.

إمكانية تضامن الأقارب للحصول على تمويل أكبر.

تأمين على العقار ضد مخاطر الكوارث الطبيعية.

تأمين تكافلي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يمكن لأصحاب المهن الحرة الحصول على التمويل.

معدل نسبة سنوي يبدأ من 3.86%.

المستفيد من تمويل بيتي

يجب أن يكون العميل سعودي الجنسية، أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

الحد الأدنى لعمر العميل 21 عاماً.

الحد الأدنى لراتب الموظف 6.000 ريال.

مزاولة العمل الحالي لمدة لا تقل عن 6 أشهر لموظفي القطاع الخاص.

مزاولة العمل الحالي لمدة لا تقل عن 3 أشهر لموظفي القطاع شبه الحكومي.

بدون حد أدنى لمزاولة العمل الحالي لموظفي القطاع الحكومي.

لأصحاب المهن الحرة يجب ألا تقل عن سنتان للمهنة الحالية.

لأصحاب المهن الحرة يجب ألا يقل معدل الدخل الشهري للستة أشهر الأخيرة عن 20.000 ريال.

المستندات والأوراق المطلوبة

صورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية الصلاحية.

شهادة تعريف بالراتب جديدة لا يتجاوز تاريخ إصدارها شهر واحد للموظفين.

خطاب تحويل راتب ومستحقات نهاية الخدمة.

كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر للموظفين، ولأصحاب المهن الحرة كشف حساب لآخر ستة أشهر.

إثبات مصدر الدخل للموظفين وأصحاب المهن الحرة.

صورة من السجل التجاري ورخصة العمل لأصحاب المهن الحرة.

القوائم المالية لأخر سنتين لأصحاب المهن الحرة.

خطوات الحصول على تمويل سكني

حدد بنك الجزيرة مجموعة من الخطوات للحصول على التمويل العقاري السكني “بيتي”، أولها عن طريق التقديم الإلكتروني من خلال رابط تمويل بيتي من بنك الجزيرة، والثاني عن طريق زيارة أي من فروع بنك الجزيرة المنتشرة في المملكة العربية السعودية، أو عبر التواصل على رقم 8002449999، أو عبر التواصل مع خدمة عملاء بنك الجزيرة للإجابة على كافة الاستفسارات التي تدور في ذهنك.