تمويل فوري بدون كفيل 50 ألف ريال ميسر للغاية حتى 60 شهر البنك السعودي للاستثمار

تمويل فوري بدون كفيل 50 ألف ريال كحد أدنى للقرض من البنك السعودي للاستثمار لا يطلب ضمانات أو كفالات عند طلب المنتج، حيث يقدم منتجات أخرى بهدف أن تناسب عدد كبير من العملاء ليحظى البنك بتقديم أفضل الخدمات مع توفير التسهيلات التي يبحث عنها العملاء الراغبين في الاقتراض بشكل ميسر، علاوة أن جميع المنتجات التمويلية لدى البنك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى إعطاء التأمين المجاني الذي يعفي من سداد بقية الدين في حالة العجز أو الوفاة وفق بنود وضوابط مؤسسة النقد العربي السعودي، وتعد مسألة القروض الشخصية من أكثر الأمور التي تشغل المواطنين في المملكة العربية السعودية نظراً لأنها تحل أزمة مالية وتلبي الاحتياجات الضرورية أو تحقيق حلم تحسين معيشة مثلاً بعمل مشروع ما أو شراء سيارة..وغيرهم والسداد على فترات مرنة بالتقسيط.

تمويل فوري بدون كفيل بصيغة التورق

هو حل مالي مبني على شراء السلع بموجب اتفاقية مع البنك بأخذ قيمتها تمويل شخصي بدون ضمانات والسداد بخطة مريحة للطرفين، علماً بأن البنك يعمل على تسهيل عملية البيع لصالحك، حيث يتميز هذا المنتج بعدة خصائص منها أنه متوافق مع ضوابط الدين الإسلامي، يمكنك الحصول على تمويل تكميلي في حالة حصولك على زيادة في الراتب الشهري، كما تستطيع السداد المبكر وفق شروط البنك المركزي، البنك السعودي للاستثمار يمنح من لديهم الجنسية السعودية القرض بدون كفيل ميسر السداد حتى خمس سنوات والتأمين المجاني ضد العجز الدائم والوفاة، كما يسعى البنك إلى صرف التمويل فوري في نفس اليوم إذا اكتملت المستندات والأوراق المطلوبة.

شروط تمويل البنك السعودي للاستثمار

البنك يخصص التمويل بدون ضامن للسعوديين فقط. يشترط تحويل الراتب على البنك. لا يقل العمر عن 18 سنة. التمويل متاح للرجال والنساء شرط ألا يزيد العمر عن 60 سنة عند الانتهاء من القرض. يتطلب فتح حساب جاري في البنك. فترة العمل لا تقل عن شهر للقطاع الحكومي و3 أشهر للخاص.

طريقة طلب تمويل فوري بدون كفيل من البنك السعودي للاستثمار

تعبئة استمارة الطلب عبر الموقع الإلكتروني البنك السعودي للاستثمار قراءة الشروط جيداً وتحضير المستندات المطلوبة وهي تشمل خطاب تحويل الراتب وخطاب تعريف الراتب يتضمن إجمالي الدخل والمسمى الوظيفي وتاريخ التعيين، بالإضافة إلى صورة من بطاقة الهوية سارية، لمعرفة المزيد أو الاستفسار الاتصال عبر رقم 8000 – 124 – 800.