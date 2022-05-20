السعودية تصدر قرار هام مفاجئ يتعلق بشروط جديدة لنقل الكفالة بدون موافقة الكفيل .. وتكشف عن رسوم النقل الجديدة

حيث أن هذه الاجراءا جاءت بعد تعديل قانون العمل الجديد لعام 2021 الذي يتعلق بعلاقة عمل العامل الأجنبي ومن الذي استقدمه إلى داخل السعودية المشار إليها بكلمة (كفيل)، بهدف العمل بعقد قانوني بين الطرفين والتي قامت قوانين العمل السعودية باقرارها.

وتعتبر الخدمة هذه من اضمن الخدمات التي تم الاعلان عنها من قبل السعودية وذلك من اجل توفير الحرية لكل العاملين الأجانب القادمين من أي دولة أخرى.

كما يعد بمثابة قانون جديد يقدم للعاملين الحق في فكرة تغيير الكفيل أو جهة العمل دون أن يتم العودة له لأخذ موافقة منه.

الا أن ذلك يأتي ضمن شروط وضعها القانون من اجل تنظيم العلاقة القانونية بين الطرفين، ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على كافة شروط نقل الكفالة دون الحصول على موافقة الكفيل.

شروط نقل الكفالة دون الحصول على موافقة الكفيل:

هناك مجموعة من الشروط التي يلزم توافرها من أجل نقل الكفالة دون الحصول على موافقة الكفيل وتلك الشروط تتمثل في كلًا من التالي:-

في حالة إذا لم يحصل العميل على راتبه الشهري لفترة تزيد عن ثلاثة أشهر يتم نقل الكفالة.

أيضاً في حالة عدم تجديد الإقامة للعامل من الكفيل.

في حالة إذا تم وضع الكفيل في منطقة حمراء فهنا سيتم نقله دون أن يتم الرجوع إلى الكفيل ويقصد بالمنطقة الحمرا الكفيل أن يكون عدد الموظفين الأجانب أكثر من عدد الموظفين السعوديين بنسبة كبيرة تحددها وزارة العمل.

إذا تعرض العامل لأي نوع من الاعتداءات سواء إن كانت اللفظية أو الجسدية من الكفيل فهنا يتم نقل الكفالة دون الحصول على موافقة من الكفيل.

إنتهاء مدة التعاقد بين الطرفين دون إخطار أي طرف للآخر بنية التجديد وذلك فى غضون 3 أشهر.

خطوات نقل الكفالة دون موافقة الكفيل:

بعد ما تم التعرف على شروط نقل الكفالة دون موافقة الكفيل فهنا يلزم التعرف بكيف يتم ذلك للموظف المتواجد في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية عن طريق إتباع الخطوات الآتية لكي تتم مهمة النقل:-

أولاً يتم التوجه إلى موقع وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية عبر الرابط التالي https://mlsd.gov.sa/.

بعد ذلك يتم اختيار صفحة الخدمات الإلكترونية من الصفحة الأساسية الخاصة بالموقع.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال كتابة الاسم كمستخدم بالإضافة إلى كلمة المرور مع رمز التحقق.

بعد ذلك سيتم عرض كافة الخدمات التي يمكن أن يتم إجراؤها بسهولة من خلال الإنترنت.

يتم اختيار خدمة عامل وافد.

يتم كتابة البيانات الخاصة مثل نوع الإقامة واسم العامل واسم المنشأة.

ثم أسباب تقديم الطلب تفصيلا ً.

ومن ثم سوف يتم إرسال رسالة على هاتفكم المحمول من خلالها سيتم التعرف على رقم الطلب ومدة صلاحيته وأيضاً يمكن متابعة ما تم من إجراء مع الحرص على توضيح الرقم.

رسوم نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل في السعودية

تختلف رسوم الكفالة من أول مرة إلي ثاني مرة أو ثالث مرة فتقدر الرسوم، هناك بعض الرسوم التي يجب تسديدها لتتم عملية نقل الكفالة من كفيل إلي أخر، وتكون الرسوم كالاتي: