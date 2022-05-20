خطوات تسجيل العنوان الوطني للأفراد عبر موقع البريد السعودي

من الخدمات الهامة التي يقدمها البريد السعودي، هي خدمة تسجيل العنوان الوطني للأفراد من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وتلك الخدمة تعتمد على بعض البيانات والخطوات التي يجب تنفيذها بعانية حتى تنتهي عملية التسجيل في العنوان الوطني بكل سهولة، من البيانات الهامة توفير رقم الهوية أو الإقامة، واتصال بشبكة الإنترنت لتحديد العنوان على الخرائط، وبعدها التمتع بالكثير من الخدمات التي تعتمد في تنفيذها على عنوانك الوطني في أحد مدن أو محافظات المملكة مثل توصيل الطرود والرسائل البريدية.

خطوات تسجيل العنوان الوطني

خدمة تسجيل العنوان الوطني تشمل الأفراد والشركات والجهات المشمولة بالخدمة، ويمكن تسجيل عنوانك الوطني برقم هويتك من خلال الدخول على رابط الخدمة التي أطلقتها مؤسسة البريد السعودي عبر شبكة الأنترنت، والخطوات كما يلي:

خطوات تسجيل العنوان الوطني للأفراد:

الدخول على رابط خدمة التسجيل في العنوان الوطني.

قم بتسجيل الدخول وإنشاء حسابك الخاص، أو سجل ببيانات دخول على منصة أبشر.

يمكن الدخول من البوابة الوطنية الموحدة.

اختيار البدء في الخدمة يظهر قائمة البيانات المطلوب تعبئته

سجل رقم الهوية أو الإقامة وتاريخ الميلاد.

تظهر معلومات المستخدم في أبشر وباقي المعلومات الشخصية

البدء في تسجيل معلومات الموقع والمنطقة ورقم العقار والمدينة والحي والمنطقة.

معلومات المنزل المطلوبة مثل نوع السكن وان كان سكن ملك أو إيجار.

تأكد من صحة المعلومات المدخلة واحتفظ برقم الطلب كي يتم متابعته والاستعلام عنه عبر حدمات البريد السعودي

الضغط على تسجيل لإرسال الطلب وانتظار عملية التفعيل.

يتم تفعيل العنوان الوطني بعد 24 ساعة من التسجيل

استخدام العنوان الوطني

بعد انتهاء تسجيل العنوان الوطني بنجاح على موقع البريد السعودي، ستتمكن من طلب الكثير من الخدمات الهامة، مثل استلام وأو إرسال الطرود البريدية، وتنفيذ عمليات الشراء أون لاين، وطلب استخراج الوثائق واستلامها، مثل وثائق نظام أبشر والتي يمكن استخراجها إلكترونيا وطلب استلامها مثل شهادات الميلاد وبطاقات الهوية في حالة تجديدها وبطاقات الإقامة المجددة، وسجل الأسرة وأي خدمة لا يستلزم الأمر أن يذهب المواطن أو المقيم بنفسة لمكان تقديم الخدمة من المقرات الحكومية لتسهيل الإجراءات .