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تبحث الكثير من ربات المنزل هذه الأيام عن طريقة لتنظيف السجاد دون الحاجة إلى الماء أو غسيل السجاد بالطرق التقليدية لأنه تم تنظيفه منذ أسابيع قليلة في شهر رمضان ولأن كثرة إستخدام الماء والمساحيق العادية تتلف السجاد فاليوم سوف نقدم لكي طريقة ستجعل سجادك كأنه جديد ولن تحتاجي إلى إزالته من مكانه أو غسله بدون أي مجهود. طريقة تنظيف السجاد على الناشف بإستخدام الأكسجين المكونات لتر من الماء الساخن.

كوب كبير من الخل الأبيض.

ربع كوب من ماء الأكسجين بتركيز 20.

ملعقة صغيرة من سائل تنظيف الأطباق.

نصف كوب من الداوني.

كوب كبير من بيكربونات الصوديوم.

ملعقة كبيرة من الزيت العطري بأي رائحة. طريقة تنظيف السجاد بإستخدام الأكسجين نقوم بإحضار زجاجة فارعة نضع فيها بيكربونات الصوديوم والزيت العطري ونقوم بمزجهم جيدا. نقوم برش الخليط على السجادة المراد تنظيفها ونتركها لمدة 15 دقيقة. وفي وعاء نضع الماء الساخن والخل الأبيض والأكسجين. ثم نضيف الدواني وسائل تنظيف الأطباق ونقوم بمزج كل المكونات جيدا. نقوم بتنظيف السجادة جيدا من بيكربونات الصوديوم. سنلاحظ إزالة الإتساخات والأتربة العالقة بالسجادة والوبر. ثم نقوم بإزالة السجادة والتظيف من أسفل السجادة. نفرش السجادة مرة أخرى ونقوم بوضع فرشة تنظيف السجاد في خليط ماء الأكسجين. ونمسح السجادة بالفرشة ونترك السجادة للتهوية وهي في مكانها. طريقة تنظيف السجاد بإستخدام بيكربونات الصوديوم المكونات كوب من جل الغسيل.

كوب من الداوني.

نصف كوب من كلوركس الألوان.

نصف كوب من ماء الورد.

2 لتر من الماء الساخن.

نصف كوب من بيكربونات الصوديوم.

كيس كبير من الملح.

2 ليمونة. طريقة تنظيف السجاد بإستخدام بيكربونات الصوديوم في وعاء نبشر الليمون المجمد ونضع عليه كيس من الملح ونخلطهم جيدا. نقوم برش خليط الملح والليمون على السجاد وخاصة على الأماكن التي يوجد بها البقع والإتساخات. نترك خليط الملح والليمون على السجاد لمدة 15 دقيقة. بعد ذلك نقوم بكنس السجاد جيدا من الخليط تزال البقع والأوساخ بكل بساطة مع الملح وبشر الليمون عند الكنس. ثم في وعاء عميق نضع بيكربونات الصوديوم وجل الغسيل والداوني. عمر شويل - جدة طريقة تنظيف السجاد على الناشف بخطوات بسيطة وسهلة - ثقفني

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