نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشركة الوطنية للإسكان برنامج واعد 2 يعلن بدء التسجيل للخريجين 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتحت الشركة الوطنية للإسكان باب التسجيل في برنامج واعد 2 لتطوير الخريجين في التخصصات الهندسية المختلفة، وقد هدفت الشركة من التقديم إلي تطوير الشباب السعودي باعتبارهم قادة المستقبل، من خلال الاستغلال الأمثل للإمكانات والأدوات المتاحة للتطوير، وخلق بيئة عمل مناسبة تحت مسمى واعد تمكنهم من اكتساب الخبرات والمعارف اللازمة، وتنظيم اللقاءات بأصحاب الخبرات والمحترفين في ذلك المجال، الأمر الذي يساعد الشباب على الالتحاق بفرص عمل مناسبة من خلال التسجيل في برنامج واعد.

الشركة الوطنية للإسكان برنامج واعد

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان عن فتح التسجيل في برنامج واعد أمام الشباب الخريجين 2022، وذلك لمدة 6 أشهر في سبع مدن بالمملكة، هم الرياض والدمام وتبوك والأحساء، وجدة ومكة المكرمة وجازان، يحصل المتقدم في برنامج واعد على العديد من المميزات، أبرزها دورات تدريبية مكثفة ومتخصصة في مجال التخصص، سواء من خلال الفصول الدراسية، أو دروس أون لاين عبر المنصات الرقمية، ليس هذا فحسب بل إنه يحصل على مكافآت شهرية ، وأخرى في نهاية البرنامج، كما يقدم أهم ما يبحث عنه الشباب الخريجين وهو العمل مع خبراء متخصصين ذوي الخبرات العليا في نفس المجال، بالإضافة إلى الجلسات الإرشادية الفردية والجماعية.

دعوة لحديثي التخرج، للتسجيل والاستفادة من الفرصة المتاحة لتطوير مهاراتهم والانطلاق نحو مستقبل مهني مزدهر وذلك من خلال برنامج #واعد 2، أحد برامج #الوطنية_للإسكان.

للتسجيل فضلا زيارة الرابط التالي :https://t.co/XVlxPdzo0x. pic.twitter.com/VqRzjvlRyb — NHC الوطنية للإسكان (@SaudiNHC) دعوة لحديثي التخرج، للتسجيل والاستفادة من الفرصة المتاحة لتطوير مهاراتهم والانطلاق نحو مستقبل مهني مزدهر وذلك من خلال برنامج #واعد 2، أحد برامج #الوطنية_للإسكان.

للتسجيل فضلا زيارة الرابط التالي :https://t.co/XVlxPdzo0x. pic.twitter.com/VqRzjvlRyb — NHC الوطنية للإسكان (@SaudiNHC) May 17, 2022

التسجيل في برنامج واعد

يستطيع التسجيل في برنامج واعد المقدم من الشركة الوطنية للإسكان كل الشباب الخريجين حاملي البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات الهندسية المعلن عنها والتي تشمل “الهندسة المعمارية، الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، نظم المعلومات الإدارية، من خلال الانتقال إلى بوابة الشركة الوطنية للإسكان NHC، وتسجيل البيانات المطلوبة، وقد حددت الشركة شروط التسجيل في واعد التي إذا استوفاه المتقدم تمكن من التسجيل بنجاح

شروط التسجيل في برنامج واعد الوطنية للإسكان

حددت الشركة الوطنية للإسكان شروط التسجيل في واعد لتطوير الخريجين 2022، نذكر منها:

التسجيل في برنامج واعد قاصر على الشباب السعودي الجنسية فقط.

الحصول على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات المعلن عنها خلال 24 أشهر الماضية.

الحصول على المؤهل العلمي المطلوب في الدراسة بدوام كامل، وليس من خلال المنصات الرقمية.

الإجادة التامة للغة الإنجليزية لذلك.

المعدل التراكمي لا يقل عن 4/3 أو 5/4.

القدرة والمهارة على التعامل مع الحاسوب وبرامج الأوفيس.

في النهاية يمكنكم الإطلاع على تفاصيل التسجيل في برنامج واعد من خلال الانتقال إلى رابط التقديم الوطنية للإسكان.