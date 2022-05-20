السعودية تعلن شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور ورابط التسجيل

أصبح الآن الضمان الاجتماعي المطور من أفضل الخدمات الإلكترونية التي توفرها المملكة العربية السعودية، فهذه الخدمات تتوفر للأشخاص الذين لا تتوافر لديهم سبل المعيشة، فهي تقدم الأشخاص الأكثر احتياجًا، فهذه الشركة تعمل على تلبية جميع احتياجاتهم وتوفير جميع متطلباتهم، فهذه الشركة تعمل على استقرار الوضع المادي للأسر الفقيرة والتي تمتلك دخل قليل جدا لا يستطيعون من خلالها العيش.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الداخلية المملكة العربية السعودية عن بعض الشروط حتى يستطيع الفرد الحصول على الضمان الاجتماعي :

يجب أن يكون الأشخاص الذين سوف يحصلون على الضمان الاجتماعي مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل مستمر وأيضا يحمل الجنسية السعودية.

ولكن يجوز أن تحصل السيدة المتزوجة من شخص سعودي وهي ليست سعودية أن تحصل على الضمان الاجتماعي.

إذا كان هناك سيدة أرملة أو من الممكن أن تكون مطلقة ولكن تمتلك أطفال يحملون الجنسية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي ذات دخل قليل لا يتعدى راتب ألف ومائة ريال سعودي.

أن يكون المتقدم لا يمتلك أي عقارات أو أصول ملكية.

أن يكون المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي يقيم في أحد الأماكن التي تكون تحت رعاية الدولة.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يجب عليك أن تقوم بالالتزام بتنفيذ هذه الخطوات حتى تتمكن من خلالها التسجيل بطريقة صحيحة على نظام الضمان الاجتماعي المطور: