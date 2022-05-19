أجل سداد الأقساط مع تمويل شخصي سريع دون الحاجة لكفيل

يتمكن العميل الحصول على قرض شخصي سريع لا يشترط وجود كفيل أو ضامن بقيمة مالية ربما تصل إلى 2 مليون ريال سعودي كحد أقصى لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية حيث من خلال هذا التمويل يستطيع العميل من سداد المديونية لدى أى بنك آخر ويتمتع هذا التمويل بالعديد من المميزات الاخرى والتى سوف نوضحها لكم من خلال مقالنا بموقع ثقفني.

أجل سداد الأقساط مع تمويل بنك البلاد بالسعودية

من خلال تمويل سداد المديونية لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية يستطيع المواطن الحصول على تمويل شخصي لسداد المديونية لدى أى بنوك آخرى ويتمتع المواطن الذى يحصل على تمويل سداد المديونية على العديد من المزايا وهي

يتميز تمويل سداد المديونية لدى بنك البلاد بأنه متوافق مع ضوابط الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز تمويل سداد المديونية لدى بنك البلاد بأنه لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن.

كما يحصل المتقدم على تمويل بقيمة مالية ربما تصل إلى 2 مليون ريال سعودي كحد أقصى.

متاح قرض سداد المديونية لدى بنك البلاد بفترة سداد ميسرة لمدة تصل إلى 60 شهر.

يستطيع أيضاً العميل من تأجيل سداد الأقساط في بداية التمويل.

أيضاً إمكانية تأجيل دفع سداد قسط من كل عام.

متاح أيضاً السداد المبكر أثناء فترة الحصول على التمويل.

يستطيع أيضاً العميل من الحصول على تمويل شخصي إضافي لدى بنك البلاد بالسعودية.

شروط تمويل سداد المديونية لدى بنك البلاد بالسعودية

قرض سداد المديونية من بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية متاح الحصول عليه دون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن كما يتمتع بالعديد من المزايا الأخرى التي أوضحناها بالسطور القليلة الماضية ولكن هناك عدد من الشروط التي حددها بنك البلاد عند طلب تمويل سداد المديونية وهي

لابد أن يكون المتقدم لديه حساب جاري لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية. كذلك أن يكون سن العميل المتقدم لا يقل عن 21 عام. لابد أيضاً أن يكون المتقدم لديه راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

طريقة طلب تمويل سداد المديونية لدى بنك البلاد

متاح التقديم لطلب تمويل سداد المديونية لدى بنك البلاد بالسعودية من خلال الإنترنت عن طريق الدخول على رابط تمويل سداد المديونية من بنك البلاد ثم الضغط على طلب التمويل وملئ نموذج الحصول على التمويل.