التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل ومواعيد بدء الترتيبات للمعلمين والاداريين

التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل، لقد تم الاعلان بشكل رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السعودية عن كافة التفاصيل الخاصة بتقويم العام الدراسي الجديد 1444 هـ، وذلك ليتعرف كافة الطلاب عن موعد بدء العام الدراسي الجديد وذلك بعد انتهاء مدة الاجازة المقررة، والجدير بالذكر ان كافة المواعيد قد صدرت رسميًا صباح اليوم الخميس الموافق يوم 19 مايو 2022 بعد التعديل الذي طلبته الحكومة وبعض الوزارات من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا من خلال موقع ثقفني الإخباري.

التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل

لقد تم الاعلان عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي القادم 1444 هـ في المملكة العربية السعودية حسب ما يتوافق مع الاجازات الرسمية والاعياد والاحتفالات الرسمية، حيث قد جاءت الخطة الزمنية للتقويم الدراسي 1444 بعد التعديل، وذلك ليتعرف كافة الطلاب في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية على المواعيد الخاصة ببداية العام الدراسي الجديد وكافة التفاصيل حول موعد انتهاء الاجازة بشكل رسمي، والجدير بالذكر أن المواعيد التي تم الاعلان عنها كالاتي:

يبلغ عدد أسابيع الدراسة للفصل الدراسي الأول لعام 1444 ثلاثة عشر أسبوعا، وكذلك الأمر بالنسبة للترم الثاني والثالث أيضا.

أما بالنسبة لعدد أيام الدراسة الفعلية في العام الدراسي، فعددها هي 185 أسبوعا.

وبالنسبة لعدد الإجازات التي ستمنح للطلاب خلال العام الدراسي المقبل فستكون عشرة إجازات كاملة، ومجموع عدد أيام الإجازات بشكل عام ستة وخمسين يوما.

مواعيد بدء الدراسة في العام الدراسي 1444 للمعلمين والاداريين

بعد الإعلان عن التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل، وقد تم الاعلان عن مواعيد بدء العام الدراسي للعاملين والمعلمين في كافة المدارس المنتشرة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية ولكافة الطلاب بدءًا من مرحلة الحضانة “رياض الاطفال” وحتى المرحلة الثانوية على أن تكون يوم الاحد الموافق الاول من شهر صفر 1444، الموافق 28 أوت 2022 ذلك لكافة المعلمين، أما بالنسبة للمشرفين والمشرفات التربويات ومنسوبي ومنسوبات مكتب التعليم السعودية والهيئة التعليمية والإدارية في المملكة، فستكون عودتهم بتاريخ يوم الإثنين 24 محرم 1444، الموافق 22 أوت 1444.