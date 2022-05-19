نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نتائج الأهلية الدفعة 55 حساب المواطن ca.gov.sa بالمملكة 1443هـ في المقال التالي
إعلان نتائج الأهلية الدفعة 55 حساب المواطن لشهر يونيو 2022 بالمملكة العربية السعودية منذ قليل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج حساب المواطن عبر تويتر اليوم الخميس 19 شهر مايو 2022م الموافق 18شوال 1443 لمكتملي الشروط وأهلية الاستحقاق للدعم وأوضح البرنامج طرق الاستعلام عن الدفعة 55 وشروط الأهلية والذي سيتم صرفه لمستحقيه يوم الخميس الموافق 10 من شهرذي القعدة 1443هـ الموافق09 يونيو 2022م، والجدير بالذكر أنه وفق إحصاءات حساب المواطن أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها للمستفيدين منذ إطلاق البرنامج حتى الدورة ال 54 تقدر بحوالي 118 مليار ريال سعودي حتى الآن.
الاستعلام عن أهلية الدفعة 55 حساب المواطن لشهر يونيو 2022 بالمملكة العربية السعودية
وللاستعلام عن موعد مستحقات حساب المواطن برقم الهوية الوطنية للمستفيدين كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:
- أولًا القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني حساب المواطن.
- كذلك تسجيل البيانات الخاصة بالمستفيد.
- ثم القيام بتسجيل رقم الهوية، وكلمة السر الخاصة بالمواطن المستفيد.
- في النهاية الضغط على خانة الاستعلام، وسوف تظهر جميع التفاصيل الخاصة بالمستفيد عن الدفعة 55 لحساب المواطن.
شروط استحقاق صرف دعم حساب مواطن بالمملكة
وعن شروط وأهلية استحقاق دعم حساب مواطن بالمملكة العربية السعودية وفق مستجدات 1443هـ، نذكرها بالترتيب التالي:
- شرط أن يكون المواطن حامل للجنسية السعودية.
- استحقاق الدعم للمرأة السعودية المتزوجة بغير سعودي.
- كذلك الدعم للمرأة السعودية المطلقة أو الأرملة.
- استحقاق الدعم للمواطن السعودي من ذوي الإعاقة التي لا تمكنه من العمل.
- كما يجب أن يكون المواطن من المقيمين على أراضي المملكة إقامة دائمة، أي لا تتجاوز مدة سفره خارج أراضيها أكثر من 90يوم.
- وجوب توافق البيانات المقدمة من قبل المستفيد، مع بيانات الجهة التي لها علاقة بالمستفيد.
- ألا يكون المستفيد داخل السجن، أو أحد دور الرعاية الحكومية.
- أيضًا ألا يكون للمستفيد جهة دعم أخرى تابعة لمنظمة ما.
- في النهاية يتم رفض طلب أصحاب السجلات التجارية.
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