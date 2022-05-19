هل يوجد تمويل شخصي للمقيمين في السعودية؟ قروض بدون كفيل

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عمر شويل - جدة في ظل ما تقدمه المملكة من خدمات للمواطنين والمقيمين يتساءل البعض عن هل يوجد تمويل شخصي للمقيمين في السعودية وما هي شروطه، إذ تعمل الكثير من البنوك في المملكة على منح هذا التمويل وما يتبعه من قروض ميسرة وبالتقسيط إلى كافة ما يكون على أراضيها من مقيم ومواطن ووافد، حيث يستفيد كافة هؤلاء بناء على عدد من الشروط الخاصة بكل جهة تمويلية على حدة والتي تكون مبسطة في العموم من الاقتراض والحصول على التمويل اللازم.

هل يوجد تمويل شخصي للمقيمين في السعودية

قامت الكثير من البنوك بالمملكة بالإشارة فيما يخص تقديم تمويل شخصي للمقيمين في السعودية على إمكانية هذا التمويل والذي يحتاج إلى عدد من الشروط، ومن تلك البنوك مصرف الراجحي، وبنك الاستثمار السعودي، بالإضافة إلى البنك التجاري وغيرهم، وتعتمد الشروط العامة لهذه البنوك لأجل الموافقة على تمويل المقيم تقديم عدد من المستندات يتمثل أبرزها في هوية الأحوال المدنية للمقيم، وما يثبت وجود حساب بنكي مفعل، وتعريف بالراتب.

تمويل شخصي للمقيمين مصرف الراجحي

يقدم بنك الراجحي السعودي تمويل شخصي للمقيمين في السعودية وفق عدد من الشروط وهي:

لابد من وجود هوية الأحوال المدنية لدى المقيم وتقديمها للبنك الذي لا يشترط وجود كفيل.

أن تكون مدة عمل المقيم لدي القطاع الخاص 6 اشهر والقطاع العام 3 اشهر بحد أدنى.

كما يشترط تقديم كشف حساب بنكي رسمي موضح فيه التعاملات البنكية عن آخر3 شهور قبل تقديم طلب التمويل.

ألا يكون لدى العميل صاحب القرض صندوق بريدي، مع ضرورة إثبات محل الإقامة والسكن الذي يقيم فيه.

في حالة إذا لم يوجد للمقيم راتب ثابت يجب عليه تقديم قسائم مالية عن آخر 6 شهور.

قرض شخصي للمقيمين بدون تحويل راتب

تعمل عدد من البنوك السعودية على تقديم تمويل للمقيمين على أراضيها بدون اشتراط تحويل راتب المقترض للبنك وذلك بناء على عدد من الأمور، ومن تلك البنوك بنك الإمارات الذي لا يشترط التحويل للراتب لا للمقيمين ولا للمواطنين السعوديين، ويعمل على تقديم قروض تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأيضا البنك الأهلي التجاري الذي يقدم تمويل بالتقسيط قد يصل إلى 300 ألف ريال سعودي تسدد على مدة 36 شهر.

تمويل للمقيمين

يحتاج تمويل المقيم في المملكة إلى أمور تختلف باختلاف جهة التمويل وتتوافق جميعها مع أحكام الإسلام في هذا الشأن، ومن البنوك التي تتعامل مع المقيمين بالاقتراض والتمويل الشخصي في المملكة: