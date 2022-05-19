وزارة الموارد البشرية تعلن عن قيمة ضمان المطلقة 1443 وشروط الحصول على الضمان

أعلنت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية، عن قيمة الضمان الاجتماعي لجميع السيدات المطلقات والشروط التي يجب توافرها في السيدات لكي تتمكن من الحصول على هذا الضمان، حيث أنه لابد من ال بوف بجانب السيدة المطلقة بشكل مادي من قبل الحكومة السعودية في المملكة، لتتمكن من توفير جميع احتياجاتها الأساسية من مأكل ونشرب وغيرها.

قيمة ضمان المطلقة بالمملكة السعودية 1443

قامت وزارة الموارد البشرية بالمملكة السعودية بالرد على تساؤل العديد من السيدات حول قيمة الضمان للمطلقة في هذا العام، وأعلن بيان رسمي قيمة الرواتب الشهرية التي تحصل عليها السيدات المطلقات وهي ألف ريال سعودي لكل شهر، بجانب صرف خمسمائة ريال سعودي لتلبية احتياجات الأسرة الشهرية، وثمانين ريال سعودي لفاتورة الكهرباء، وثلثمائة ريال سعودي لرعاية الأيتام، وصرف 85 ريال كل شهر لسد حاجة الغذاء الشهرية، وتوجد عدة شروط لابد من توافرها في السيدة المطلقة لكي تحصل على دعم مادي من الضمان الاجتماعي بالمملكة، سنذكرها لكم الآن.

شروط الحصول على الضمان الإجتماعي للمطلقة 1443

يجب أن تتوافر في المرأة المطلقة عدة شروط لنحصل على دعم الضمان الإجتماعي وهي:

يجب أن تمتلك السيدة المطلقة الجنسية السعودية، وأن تقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

يجب ألا تمتلك السيدة أي مصدر من مصادر الدخل الأخرى وهو يعد شرط أساسي لكي تحصل على الدعم.

يجب ألا يكون اسمها مسجل في أي وظيفة حكومية بالمملكة السعودية.

يجب ألا يزيد عمر السيدة المطلقة عن 65 عام ولا يقل عمرها عن 35 عام.

يجب أن تمتلك إقامة دائمة في المملكة السعودية.

ضمان أبناء المطلقة 1443

تتساءل العديد من السيدات المطلقات في المملكة العربية السعودية حول الأبناء من النساء المطلقات، وأعلنت وزارة الضمان الاجتماعي أنه في حالة حدوث وفاة السيدة المطلقة، ففي هذه الحالة يحق للأبناء الحصول على الدعم المالي من الوزارة وذلك حتى وصولهم إلى سن السادس والعشرين، وبعد هذا السن يكونو قادرين على تحمل معيشتهم، ويحق للسيدة الأرملة الغير سعودية الحصول على الدعم المالي في حالة أن الزوج يمتلك الجنسية السعودية، لتتمكن هي وأبنائها من الحصول على حياة كريمة.