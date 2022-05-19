حجز موعد أسنان في المستشفى العسكري بالجنوب إلكترونيًا

حجز موعد أسنان في المستشفى العسكري بالجنوب هي واحدة من الاستعلامات اليومية لعدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية، حيث توفر مستشفى القوات المسلحة بالجنوب عدة خدمات إلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية التابعة لها، حيث يتوفر خدمة حجز موعد كشف أسنان قبل الذهاب لمقر المستشفي، وتحرص المستشفي علي توفير الخدمات الإلكترونية للزائر والمريض والتي بدورها تساعد علي وضع نظام سهل للحصول علي الخدمة المرجوة دون انتظار فترات طويلة ولمنع أي تزاحم داخل مقر المستشفي، وسوف نوضح لكم بعض الخطوات الإلكترونية التي من خلالها يتم حجز موعد أسنان في المستشفى العسكري بالجنوب.

حجز موعد أسنان في المستشفى العسكري بالجنوب

المستشفى العسكري توفر خدمة الحجز الإلكتروني بواسطة شبكات الإنترنت لخدمة حجز موعد، حتي تسّهل على المواطنين الذهاب والحصول علي الخدمة سريعاً دون ضياع الوقت، وفيما يلي خطوات حجز الموعد:

يجب الانتقال للدخول للموقع الرسمي الذي يتبع المستشفى العسكري من الرابط التالي: تسجيل دخول.

النقر بعد ذلك على تبويب (خدمات المرضى) الذي يتواجد بأعلى الصفحة الرئيسية.

تحديد الاختيار علي خدمة حجز مواعيد المرضى في عيادات الأسنان.

سوف يتم توجيه المستخدم إلى صفحة أخرى من خلالها يتم اختيار العيادة.

الضغط بعد ذلك على تبويب (استمرار).

يجب أن يتم تحديد الموعد الصحيح الذي يخص الحجز في عيادة الأسنان، ثم الموافقة علي شروط الحجز الخاصة بالمستشفى.

بعد الموافقة على شروط التسجيل في هذه الخدمة، يجب إدراج الرتبة التي تخص العائل، ثم النقر على أيقونة موافق، ثم المتابعة.

سوف يتم عرض كافة المواعيد المتاحة للحجز من أجل اختيار الموعد المناسب لك.

تسجيل رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص لذلك ثم النقر علي تأكيد الحجز.

خدمة شكاوى المرضي

توفر المستشفى العسكري بالجنوب خدمة هامة لجميع المرضي في المملكة العربية السعودية، حيث في حالة تواجد تعثر ف أداء أي من الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفي، فيمكن أن يتم إرسال رسالة نصية علي الرقم التالي 0550784444 موضحاً في الرسالة نوع الشكوي وتفاصيلها وتسجيل رقم الهوية الوطنية الخاص بالمريض أو رقم الملف الطبي، وسوف يتم حل المشكلة سريعاً من جانب المستشفي.