التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 شروط الاستحقاق وموعد الصرف

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عمر شويل - جدة نرد اليوم علي تساؤلات عدد كبير من المتابعين حول طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد في المملكة العربية السعودية والمقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتحسين الحالة المعيشية والاستقلال المجتمعي والمالي، وذلك بعدما تم إطلاق النظام ضمن تحقيق أهداف رؤية 2030، ووفقاً إلي خطوات محددة وشروط استحقاق واجب توافرها..

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد اعلن عن تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وذلك حتي يوم 4-5-1444 والذي يوافق 30-10-2022، مؤكدة أن معاش الضمان الاجتماعي الجديد لن يتوقف أو ينقص لأي مستفيد سابق، وخاصة من يثبت حاجاته إلي المعاش، وذلك وفقاً للتعليمات التي تعمل بها الوزارة من اجل توفير حياة كريمة إلي المستحقين، وتحسين مهاراتهم ودعمهم بكل الطرق وفقاً إلي رؤية 2030.

قم بزيارة رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور.

يتم الانتقال إلي الخدمات الإلكترونية وقم بإنشاء حساب جديد.

يتم تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية.

يتم اختيار خدمات حماية المعاشات.

ومن ثم يتم إستكمال جميع المعلومات والبيانات المطلوبة أمامك.

يتم ارفاق كافه المستندات الداعمه للمعلومات المكتوبة.

اضغط على زر ارسال.

نظام الضمان الاجتماعي المطور

ووضع نظام الضمان الاجتماعي المطور مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المستحقين من أجل الحصول علي المعاش، وتأتي أبرزها هي أن يكون سعوديًا مقيمًا إقامة دائمة في المملكة، ويمكن استثناء والأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، والمرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام، بالإضافة إلي ذلك المواطنين من أصحاب البطاقات المتنقلة، ومن يقل دخله عن 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالاً لكل فرد.

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أهداف برنامج الضمان الاجتماعي المطور

تعمل وزارة الموارد البشرية من خلال برنامج الضمان الاجتماعي المطور أن تمكن المستحقين في الوصول إلي الاستقلال المادي، وجعلهم أشخاص منتجين في المجتمع السعودي، إلي جانب توفير الحد الأدني للاساسيات التي يرغب فيها الأسر، وتعمل علي وضع طرق معينة لمساعدة المستفيدين في حالة الكوارث والأزمات.