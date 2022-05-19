قرض منتج آهل ب60 ألف ريال بدون كفيل بفترة سداد ميسرة بدون فوائد وبلا رسوم

قرض منتج آهل السعودي بالمملكة من أهم القروض التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين حيث أتاح بنك التسليف المعروف بأسم بنك التنمية الاجتماعية هذا القرض بأفضل المزايا التمويلية التي تقدمها للمواطن السعودي بشكل خاص حيث يمتاز التمويل بأنه مطابق مع معايير الشريعة الإسلامية بدون دفع أي فوائد مالية إضافية على المبلغ التمويلي الذي يصل إلى 60 ألف ريال سعودي بموافقة البنك كذلك قرض منتج آهل السعودي بدون كفيل للعامل في القطاع الحكومي فقط كما يمتاز التمويل بأنه بدون الحاجة إلى دفع أي رسوم إدارية بعد تطبيق الشروط المطلوبة للحصول على قرض آهل السعودي بالمملكة العربية السعودية كما يتم التقديم عليه للحصول على منتج آهل بدون فوائد بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء السعوديين حتى خمسة سنوات على الأكثر عن طريق بنك التنمية الاجتماعية.

الشروط المطلوبة للموافقة على منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية

هناك العديد من المواطنين السعوديين الراغبين في طلب منتج آهل من خلال بنك التنمية الاجتماعية في المملكة ولكن يتحقق ذلك بعد توفير جميع الضوابط والضمانات المطلوبة للتمويل قبل التقديم الإلكتروني على قرض آهل من خلال موقع البنك لذلك سوف نوضح للجميع اليوم عبر موقع ثقفني كافة الشروط اللازمة لهذا القرض كالتالي:

قرض منتج آهل يطلب توفير أثباث موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة من جميع العملاء المتقدمين ماعدا جميع العاملين في القطاع الحكومي في السعودية.

منتج آهل متاح لجميع الحاصلين على تمويل الأسرة أو تمويل الزواج أو تمويل الترميم وغيرها من التمويلات المتوفرة للأفراد داخل بنك التنمية الاجتماعية.

كذلك قرض آهل يحتاج أن يكون المتقدم لا يزيد عن 70 سنه بشرط توفير الهوية الوطنية السعودية سارية المفعول.

توفير إيضًا الراتب الشهري المناسب عند التقديم على قرض منتج آهل فيجب أن لا يزيد الدخل عن 12,500 ريال سعودي للموافقة على التمويل.

أهم المزايا والخصائص التمويلية لدى منتج آهل السعودي