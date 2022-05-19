رصيد نقاط الراجحي وكيفية تحويلها إلى مبالغ مالية بالخطوات

رصيد نقاط الراجحي من أهم عمليات البحث في الفترة الأخيرة من قبل الأشخاص المواطنين المستفيدين من بنك الراجحي، فقد أوضح بنك الراجحي من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر عن رصيد نقاط الراجحي من خلال التعامل عبر بطاقات الائتمان، حيث يتم تحويل النقاط إلى مبالغ مالية يمكن الاستفادة منها، ويضم هذا التظام العديد من المزايا التي يمكن الحصول عليها بمجرد التقديم وتفعيلها، ومن خلال هذا المقال نوضح لكل متابعي موقعنا ثقفني كيفية الحصول على نقاط وتحويلها إلى المبالغ المالية ورابط الدخول على البنك “الراجحي”، والمزايا التي يمكن الحصول عليها من نظام النقاط.

مزايا التحويل من رصيد النقاط إلى مبالغ مالية:

يقوم المتقدم باستخدام بطاقة الراجحي أي إن كان نوع النظام المتبع، وبمجرد استخدمها تزداد قيمة النقاط بشكل تدريجي كنوع من المكافأت وفقاً لسياسة البرنامج.

يمكن من خلال هذه النقاط التي يتم الحصول عليها كنوع من المكافأة يتم تحويلها إلى نقاط

إمكانية الحصول على النقاط من خلال التعامل عبر الجوال.

مساعدة البرنامج من خلال برنامج المكافأة حيث يتم تحويل النقاط لأميال الفرسان

كيفية تحويل رصيد نقاط الراجحي إلى مبالغ مالية بالخطوات:

نظراً لعرض مصرف الراجحي عن برنامج المكافأة وتحويل رصيد النقاط بمجرد استخدام بطاقات الائتمان المختلفة بتحويل هذه النقاط إلى مبالغ مالية، ونوضح من خلال هذا المقال خطوات تحويل رصيد نقاط الراجحي، وهذه الخطوات:

الدخول على الرابط الرسمي بنك الراجحي. اختيار أيقونة برنامج مكافأة أعلى اليسار بمجرد فتح الصفحة تلقائياً يتم اختيار أيقونة استبدال النقاط ضرورة التأكد من إدخال كافة البيانات المطلوبة التي تتمثل في (كلمة المرور – اسم المستخدم). الضغط على أيقونة التالي بعد إدخال رقم الهاتف يتم إرسال رسالة نصية تحمل كود العميل لتفيل نظام النقاط. كتابة رمز التحقق الضغط على أيقونة عرض بمجرد اتباع هذه الخطوات يتم تحويل رصيد النقاط إلى مبالغ مالية.

آلية عمل برنامج مكافآة: