نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي تفتح باب التقديم للوظائف العسكرية من أبشر في المقال التالي
أعلنت القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي من خلال الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية. عن فتح باب القبول والتقديم في الوظائف العسكرية للرجال فقط . وذلك للتعيين لمن ينطبق عليه الشروط في الأماكن المختلفة بالمملكة العربية السعودية. وقد أعلنت عن توافر العديد من الرتب المختلفة للتقديم وهي وكيل، رقيب، عريف، جندي وجندي أول. ويتم التقديم من خلال عدة خطوات خلال أوقات معينة حددتها وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية. ويمكنكم الآن معرفة تفاصيل الوظائف المطلوبة والشروط وكيفية التقديم لها.
شروط التقديم على وظائف الأمن الدبلوماسي
يجب أن تنطبق عدة شروط على المتقدمين للوظيفة من الرجال، ويجب التأكيد على تسجيل كافة المعلومات والبيانات المطلوبة بشكل صحيح. فتغيير أي بيانات سيتسبب في الحرمان الفوري من الوظيفة دون الحصول على المقابلة الشخصية. وشروط التقديم لوظائف الأمن الدبلوماسي العسكرية كالتالي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.
- أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك غير محكوم عليه من قبل أو أدين في أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة
- لا يكون قد سبق له التعيين في وظيفة تابعة للخدمة العسكرية أو أنهى خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب
- ألا يكون المتقدم موظف في جهة حكومية
- ألا يكون المتقدم متزوج من غير سعودية
- أن يتناسب الطول مع الوزن للمتقدم بحسب اللائحة الطبية
- أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول
- توافر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المطلوبة للمتقدم مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص
التقديم على وظيفة جندي دبلوماسي أبشر للتوظيف
كما ذكرنا تم طلب العديد من الرتب المختلفة بحسب المؤهلات المطلوبة. ولكل رتبة ( وكيل – رقيب – عريف – جندي – جندي أول ) . مؤهلات وظيفية وفنية مطلوبة. يتم التقديم عبر منصة أبشر للتوظيف. وذلك بدءا من يوم السبت 20/10/1443 الموافق 21/5/2022 . ويستمر التقديم حتى يوم الخميس 25/10/1443 الموافق 26/5/2022 . ويجب التأكيد على ملء كافة البيانات والخانات بالكامل بشكل صحيح، حيث يستبعد كل من لديه اختلاف في بيانات التسجيل.
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