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قام بنك الرياض بتوفير ميزة جديدة تتمثل في إمكانية الحصول على قروض تمويل للأشخاص المتقاعدين عن العمل فضلا على أنه أصبح الآن متاح التقديم على القروض إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي فرع من فروع بنك الرياض من أجل أي إجراء خاص بهذا التمويل. مزايا وخصائص تمويل المتقاعدين من بنك الرياض السعودي هذا التمويل متوافق بنسبة ١٠٠% مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الإجراءات الخاصة بالحصول على هذه التمويل سهلة وبسيطة للغاية ويمكن القيام بطلب التمويل من خلال الموقع الإلكتروني والذهاب إلى الفرع في حال الحصول على قيمة التمويل فقط.

الأقساط يمكن أن تستمر لمدة ٦٠ شهر متتالي.

متاح التقديم على الحصول على التمويل في أي عمر لكن ألا يزيد عمر الشخص المتقدم عن ٧٠ سنة.

متاح الحصول على ميزة تمويل إضافية فور قيام العميل بسداد ٢٠% من قيمة التمويل الأول.

في حالة وفاة العميل فإن الأقساط تسقط من على الورثة ولا يلزم عليهم سداد قيمة الأقساط. شروط الحصول على تمويل المتقاعدين من بنك الرياض عند القيام بسداد آخر قسط من التمويل يجب ألا يزيد عمر العميل عن ٧٢ سنة. القيام بتحويل الراتب التقاعدي للشخص المتقاعد إلى بنك الرياض أي فرع مناسب للشخص المتقاعد. إتباع نظام السريع عند القيام بإيداع قيمة الراتب الشهري في بنك الرياض. ألا يقل مجمل الراتب الذي يحصل عليه في الشهر المتقاعد عن ٢٠٠٠ ريال سعودي. طريقة طلب التمويل الشخصي للمتقاعدين إلكترونيا من بنك الرياض القيام بتسجيل الدخول إلى الموقع الخاص ببنك الرياض السعودي.

سوف تظهر قائمة رئيسية تحتوي على العديد من الخيارات القيام بالضغط على خيار قائمة المنتجات.

سوف يطلب الموقع من المستخدم إدخال مجموعة من البيانات التي يجب إدخالها بشكل صحيح مع عدم ترك أي خانة فارغة ومن البيانات التي يطلبها الموقع (الاسم بالكامل / رقم بطاقة الهوية وتكون سارية المفعول / المنطقة التي يسكن بها المستخدم/ البريد الإلكتروني / رقم هاتف نشط ) وغير ذلك من البيانات.

سوف تظهر أمام المستخدمة قائمة تحتوي على الشروط والأحكام القيام بقراءتها وفي حالة الموافقة عليها يقوم المستخدم بالضغط على كلمة موافقة.

سوف تظهر كلمة إرسال الطلب القيام بالضغط عليها. عمر شويل - جدة تمويل المتقاعدين من الرياض يصل الي 500 ألف ريال براتب 2000 ريال فقط بدون ضمانات - ثقفني

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