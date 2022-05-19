رابط الحصول علي رخصة مهنية لمزاولة نشاط التجارة في الذهب والمجوهرات بالسعودية

رابط الحصول علي رخصة مهنية لمزاولة نشاط التجارة في الذهب والمجوهرات هو أحد اهم الموضوعات التي تتصدر محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي, حيث يسعى العديد من الراغبين في العمل مجال الذهب والمجوهرات لتقنين أوضاعهم من اجل مزاولة هذه المهنة دون التعرض للمساءلات القانونية من الحكومة السعودية, ولهذا فتسعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير هذه الخدمات للمواطنين للتخفيف عليهم في الوقت والمجهود لإصدار الرخصة المهنية لهذا النشاط. وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية ومنها خدمة إصدار شهادة السعودة إلكترونياً, وكذلك القيام بتجديد وإصدار تراخيص العمل إلكترونياً. وخلال هذا المقال وفي السطور القليلة القادمة سيتم تناول تفاصيل كيفية أستخراج تصاريح لمزاولة نشاط مهنة التجارة في الذهب والمجوهرات بالمملكة العربية السعودية وما هي المستندات المطلوبة كما سيتم تناول تفاصيل الضوابط والمحددات التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

رابط الحصول علي رخصة مهنية لمزاولة نشاط التجارة في الذهب والمجوهرات

أوضحت وزارة الموارد البشرة والتمية الاجتماعية عن إمكانية القيام بطلب استخراج رخصة مهنية لمزاولة البيع والشراء للمجوهرات والمشغولات الذهبية وذلك إلكترونيا ودون الحاجة إلي الذهاب لأحد المقرات الحكومية المختصة من خلال إتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلي الصفحة الإلكترونية الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنها إلي خدمات الوزارة.

قم بالضغط علي خدمة أستخراج رخصة مهنية لمزاولة مهنة بيع وشراء الذهب والمجوهرات.

سيحولك النظام غلي التعريف بالخدمة, فقم بالضغط علي بدء الخدمة الموجودة أعلي الصفحة .

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة كل في الحقل المخصص له.

ما هي المستندات والأوراق المطلوبة للحصول علي رخصة مزاولة نشاط البيع والشراء للذهب والمجوهرات

قم بتقديم الهوية للعميل علي أن تكون سارية المفعول.

قم بإرفاق المؤهل العلمي.

قم بإرفاق الخبرات العملية لك في حالة الحصول علي شهادة إتمام الثانوية العامة فقط.

الشروط والضوابط التي وضعتها وزارة العمل للحصول علي الرخصة المهنية للذهب والمجوهرات

أوضحت وزارة العمل الشروط الواجب توافرها لدي المواطن الراغب في مزاولة مهنة المشغولات الذهبية وهي كالتالي:

أن يكون الرغب في الحصول علي الرخصة سعودي الجنسية.

أن يكون لدية خبرات سابقة في مزاولة هذه المهنة.

وقد أوضحت الوزارة أن مدة صلاحية الرخصة التي يتم استخراجها هي سنة واحدة فقط قابلة للتجديد.