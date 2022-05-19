نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استقدام سائق خاص للمرأة والرجل السعودي وغير السعودي وماهي التكلفة في المقال التالي
شروط استقدام سائق خاص للمرأة والرجل السعوديين
- يلزم أن يكون لدي المرأة سجل تجاري حتى يتم قبل طلب أستقدام سائق خاص.
- يجب أن يكون هناك سبب ضروري يستدعي أن تقدم المرأة لطلب استقدام سائق خاص.
- لابد أن تكون السيدة قادرة على سداد الراتب الشهري للسائق، حتى لا تحدث مشكلة مع العامل فيما بعد.
- يجب أن تكون السيدة التي تتقدم بطلب استقدام سائق خاص من الموظفات في إحدى الهيئات.
- يلزم أن يتم تقديم مستند يوضح الراتب الشهري للسيدة، كما يجب أن ترفق شهادة الطلاق أو وفاة الزوج إلى طلب استقدام سائق.
- يجب أن تتم كتابة الطلب من خلال البيانات المسجلة في السجل المدني، مع وضع مستند يبين حالة الزوجة إذا كانت أرملة أو مطلقة.
يبحث العديد من المواطنين السعوديين عن الشروط اللازمة لاستقدام سائق، وذلك حتى يتم قبول طلب المقيم الغير سعودي، لذا نستعرض في تلك الفقرة بنود استقدام سائق خاص لغير السعوديين بشكل تفصيلي في السطور التالية:
- يلزم على المقيم أن يكون متزوج، وفي حالة إذا كان لديه أطفال يحق له التقديم على عدة تأشيرات، أما بدون الأبناء فيكون له تأشيرة واحدة فقط.
- يلزم أن يكون المقيم موظف رسمي في إحدى المؤسسات، وان لا يقل راتبه عن خمسة الآف ريال سعودي.
- يجب أن يكون لدى المقيم حساب بنكي به مبلغ لا يقل عن خمسة وثلاثين ألف ريال سعودي.
- يلزم تقديم مع الطلب ما يثبت الحالة المادية للمقيم، على أن يحتوي المستند على مفردات الراتب بشكل كامل.
- في حالة أستيفاء الطلب للشروط المطلوبة، يتم قبوله ومن ثم إكمال باقي الإجراءات.
خطوات استخراج تأشيرة سائق خاص
- الدخول إلى منصة مساند.
- يقوم المستخدم بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول، ومن ثم كتابة بيانات التسجيل.
- تأتي في تلك الخطوة النقر على نوع التأشيرة المراد استخراجها.
- يقوم المواطن بقراءة بند الشروط والأحكام بشكل دقيق، ومن ثم الضغط على تأكيد.
- يوجد أقرار يجب على المستخدم قراءته، حتى يتعهد بتنفيذ جميع الشروط.
- يتم تحديد نوع الوظيفة، ومن ثم يتم النقر على أيقونة أبدأ لإكمال باقي بيانات التسجيل.
- تأتي الخطوة النهائية في الضغط على خدمة إصدار الفاتورة، وهي التي توضح الرسوم اللازم سدادها.
رسوم نقل كفالة سائق خاص
- بنقل الكفالة للمرة الأولى سيدفع رسوم قدرها 2000 ريال سعودي.
- إن كانت هذه المرة الثانية سيقوم بدفع مبلغ وقدره 4000 ريال سعودي.
- أما إذا كانت هذه المرة الثالثة فيصبح المبلغ 6000 ريال سعودي.
ولكن إذا كان السائق الخاص يقوم بنقل كفالته إلى مؤسسة حيث يقوم وقتها بتغير مهنته إلى مهنة أخرى، وفي هذه الحالة سيقوم بدفع مبلغ وقدره 1000 ريال سعودي لتغير المهنة بالإضافة إلى رسوم نقل الكفالة.
تكلفة استخراج تأشيرة سائق خاص للسعودين أو غير السعوديين
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الرسوم الموجب دفعها لاستقدام سائق خاص، يتكلف المواطن مبلغ حوالي ألفين ريال سعودي عند تقديم طلب أستقدام سائق خاص، ويستطيع المواطن دفع تلك الرسوم من خلال إحدى المصارف السعودية، ولا تضم تلك الرسوم المبلغ الخاص بالسفر، حيث هي رسوم ماليه بغرض الحصول على تأشيرة فقط. تعد تلك الرسوم هي لصالح تأشيرة أستقدام سائق واحد، حيث يتم دفع نفس قيمة الرسوم عند تقديم طلب آخر.
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