خطوات التسجيل في منحة الحج المجانية وأرقام حملات الحج المجاني

يبحث عدد كبير من الأفراد غير المقتدرين على منحة الحج المجانية وذلك من أجل تغطية كافة تكاليف ورسوم الحج بطريقة مجانية، ويعُد الحج ركنًا من أركان الإسلام وهو فريضة على كل المسلمين المقتدرين، ومع منح الحج المجانية للسعوديين وغير السعوديين يستطيع الكثير من المواطنين أو المقيمين بالمملكة زيارة بيت الله وتأدية فريضة الحج دون تحمل تكاليف أو نفقات.

خطوات التسجيل في منحة الحج المجانية

هناك عدة خطوات يجب على كل الراغبين في إتمام فريضة الحج القيام بها على أكمل وجه، وذلك لكي يستطيع كافة الأفراد الراغبين في الحج التسجيل في المنحة والتقديم بشكل بسيط وسهل ودون بذل جهد ومشقة، ولكي يتم ذلك لا بد من اتباع الخطوات التالية:

أدخل إلى موقع وزارة الحج والعمرة الرسمية على الشبكة العنكبوتية بالضغط بطريقة مباشرة على ذلك الرابط.

اختر المسار الإلكتروني للحجاج.

اختر الحجز الآن.

حدد اسم المدينة المقيم بها المتقدم للمنحة.

تحديد برنامج الحج.

اضغط على إرسال.

ستعرض أمامك واجهة تشمل جميع الحملات المتوفرة بشكل تفصيلي.

اختر الحملة، ثم اضغط على حجز.

أدخل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، ثم الضغط على إرسال.

أدخل كافة البيانات المتبقية المطلوبة، اضغط على إرسال.

ستصلك رسالة نصية تتضمن أن طلبك قيد المراجعة، ورسالة تحتوي على رقم الحجز في المنحة المجانية.

بعد أن توافق على طلب التسجيل في المنحة.

ستظهر بيانات الحج، وعبارة تنص على أنه تم السماح له.

سيطلب منك إرسال رسالة تحتوي على تأكيد الحجز والتكاليف بشكل مجاني، وأيضاً رقم الفاتورة وكيفية الدفع في حين وجود رسوم.

أرقام حملات الحج المجانية

يمكن للراغبين في التسجيل في الحملات المجانية للحج داخل السعودية، تقديم كافة الاستفسارات والأسئلة والتواصل من خلال اتباع السطور لآتية:

طرح الأسئلة والاستفسارات عن طريق رقم الجوال الخاص بحملة الراجحي وهو: 920027768. التواصل من خلال البريد الإلكتروني. الاستفسار عن طريق حساب حملة الراجحي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. التواصل من خلال حساب حملة الراجحي على موقع التغريدات العالمية تويتر.

وفي الختام، نكون قد وضحنا لكم عبر سطور مقالنا هذا منحة الحج المجانية والخطوات التي يجب اتباعها لكي تستطيع التسجيل في تلك المنحة، وأيضاً أرقام حملات الحج المجانية