كم باقي على حساب المواطن بعد إعلان نتائج الأهلية الدفعة 55

بعد إعلان نتائج الأهلية للدفعة 55 صار السؤال كم باقي على حساب المواطن هو حديث الساعة. لأنه كما هو معروف فإن إعلان نتائج الأهلية هو الخطوة الرسمية التي تسبق إيداع الدعم. ويكون من حق كل من صدر اسمه في نتائج الأهلية الحق في الحصول على مبلغ حساب المواطن. ومن خلال عملية الاستعلام على نتائج الأهلية يمكن لرب الأسرة معرفة حالة التابعين. وفي حالة وجود تابع غير مؤهل يقوم البرنامج بتحديد السبب خاصة في حالة عدم تحديث حساب المواطن . ويجب على رب الأسرة إزالة سبب عدم الأهلية ثم تقديم الاعتراض على عدم الأهلية فق الوقت الذي يحدده البرنامج .

استعلام نتائج الأهلية الدفعة 55

ويمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية في الدفعة 55 من الدعم عن طريق ما يلي:

تسجيل الدخول إلى موقع حساب المواطن من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور. الانتقال إلى المدفوعات.

بعد ذلك يتم اختيار الدفعة الأخيرة رقم 55.

قم بالاستعلام عن حالة الدفعة.

في حالة وجود تابع غير مؤهل سيظهر اسم التابع وبجواره سبب عدم شموله بنتائج الأهلية.

عليك بإزالة السبب سواء تحديث البيانات أو إضافة مستند ثم الانتظار لحين حلول موعد الاعتراضات والتقدم بالاعتراض.

كم باقي على حساب المواطن ؟



الجدولة الزمنية حددت موعد حساب المواطن بشكل قاطع. يتم إيداع الدعم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي. وفي حال تصادف هذا اليوم مع يوم جمعة يتم تقديم الموعد إلى يوم الخميس. أما إن تصادف يوم العاشر الميلادي مع يوم السبت يتم تأجيل الإيداع إلى الأحد. وبناء عليه فإنه من المقرر إيداع الدفعة 55 من الدعم يوم الخميس 9 يونيو. والسبب في ذلك هو أن يوم 10 يونيو سيكون الجمعة.

تحديث بيانات حساب المواطن

يعد أحد أسباب عدم الأهلية التأخير في تحديث حساب المواطن. هذا الإجراء له تاريخ صلاحية وهو 15 يوم من تاريخ التغيير في البيانات. في حال عدم التحديث يتم وقف الدعم عن الشخص المستفيد. ولا يتم صرف الدعم إلا بعد تقديم الاعتراض. في حالة قبول الاعتراض يصرف الدعم بأثر رجعي للمستفيد. وتشمل المستندات التي يجب تحديثها ما يلي: