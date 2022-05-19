متى موعد صرف رواتب الضمان المطور لهذا الشهر وفق وزارة الموارد البشرية بالسعودية

موعد صرف رواتب الضمان المطور لهذا الشهر لمستحقي معاش الضمان منسوبي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنطبقة عليهم شروط الاستحقاق لم يتم الإعلان عنها حتى الآن ولكن من المتوقع صرف معاش الضمان المطور شهر يونيو 2022 ما بين يوم 24 ليوم 29 بمشيئة الله والجدير بالعلم أنه تم الإعلان في وقت سابق عن تمديد الضمان الاجتماعي المطور إلى يوم 5 ربيع ثاني 1444هـ الموافق 30 أكتوبر 2022 مع العلم أن صرف معاش الضمان لجميع المستحقين بالمملكة لن بتأثر خلال فترة الانتقال للمنظومة المطورة وفق تصريحات وزارة الموارد البشرية.

طريقة الاستعلام عن موعد صرف رواتب الضمان المطور لهذا الشهر بالسعودية

ولراغبي الاستعلام عن مستحقات الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة العربية السعودية، بإمكانك اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا القيام بالدخول على رابط الضمان الاجتماعي المطور. كذلك القيام بالضغط على أيقونة حساب مستخدم جديد. يلي ذلك كتابة رقم الهوية الوطنية، ورقم الجوال وكافة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح. انتظر رسالة تأكيد برمز التحقق على هاتفك الجوال. قم بإعاة كتابة رمز التحقق على الشاشة في المكان الصحيح، والقيام بالضغط على تأكيد طلب التسجيل.

أسباب وفق صرف معاش الضمان المطور بالمملكة 2022

في الختام فقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أبرز أسباب وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ تتمثل في التالي:

أولًا إذا تخلف أحد شروط استحقاق صرف المعاش للمستفيد.

كذلك في حال إذا تم التحقق من الأوراق والمستندات المقدمة من المستفيد المستقل أو الأسرة وثبت أنها غير صحيحة.

أيضًا في حال إذا ثبت أن المستحق غير ملتزم بخطة تأهيل استحقاق صرف المعاش.

كما يتوقف صرف المعاش في حال وفاة صاحب الاستحقاق.

كذلك يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور في حال تنازل المستحق عن المعاش بإرادته.

أيضًا في حال تأخر المستحق مستفيد المعاش من تحديث بياناته في خلال مدة زمنيه أقصاها 30 يوم من تاريخ علمه بضرورة تحديث بياناته الشخصية من قبل الوزارة.

في حال كان المستحق يقيم في إحدى دور الرعاية بالمملكة أو الإيواء أو المراكز العلاجية.

شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي بالسعودية 1443

إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق آلية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة وفق شروط أهلية الاستحقاق والتي نذكر منها التالي: