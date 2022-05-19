متى موعد صرف رواتب الضمان المطور لهذا الشهر وفق وزارة الموارد البشرية بالسعودية

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موعد صرف رواتب الضمان المطور لهذا الشهر لمستحقي معاش الضمان منسوبي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنطبقة عليهم شروط الاستحقاق لم يتم الإعلان عنها حتى الآن ولكن من المتوقع صرف معاش الضمان المطور شهر يونيو 2022 ما بين يوم 24 ليوم 29 بمشيئة الله والجدير بالعلم أنه تم الإعلان في وقت سابق عن تمديد الضمان الاجتماعي المطور إلى يوم 5 ربيع ثاني 1444هـ الموافق 30 أكتوبر 2022 مع العلم أن صرف معاش الضمان لجميع المستحقين بالمملكة لن بتأثر خلال فترة الانتقال للمنظومة المطورة وفق تصريحات وزارة الموارد البشرية.
طريقة الاستعلام عن موعد صرف رواتب الضمان المطور لهذا الشهر بالسعودية
ولراغبي الاستعلام عن مستحقات الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة العربية السعودية، بإمكانك اتباع الخطوات التالية بالترتيب:
- أولًا القيام بالدخول على رابط الضمان الاجتماعي المطور.
- كذلك القيام بالضغط على أيقونة حساب مستخدم جديد.
- يلي ذلك كتابة رقم الهوية الوطنية، ورقم الجوال وكافة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.
- انتظر رسالة تأكيد برمز التحقق على هاتفك الجوال.
- قم بإعاة كتابة رمز التحقق على الشاشة في المكان الصحيح، والقيام بالضغط على تأكيد طلب التسجيل.
أسباب وفق صرف معاش الضمان المطور بالمملكة 2022
في الختام فقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أبرز أسباب وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ تتمثل في التالي:
- أولًا إذا تخلف أحد شروط استحقاق صرف المعاش للمستفيد.
- كذلك في حال إذا تم التحقق من الأوراق والمستندات المقدمة من المستفيد المستقل أو الأسرة وثبت أنها غير صحيحة.
- أيضًا في حال إذا ثبت أن المستحق غير ملتزم بخطة تأهيل استحقاق صرف المعاش.
- كما يتوقف صرف المعاش في حال وفاة صاحب الاستحقاق.
- كذلك يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور في حال تنازل المستحق عن المعاش بإرادته.
- أيضًا في حال تأخر المستحق مستفيد المعاش من تحديث بياناته في خلال مدة زمنيه أقصاها 30 يوم من تاريخ علمه بضرورة تحديث بياناته الشخصية من قبل الوزارة.
- في حال كان المستحق يقيم في إحدى دور الرعاية بالمملكة أو الإيواء أو المراكز العلاجية.
شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي بالسعودية 1443
إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق آلية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة وفق شروط أهلية الاستحقاق والتي نذكر منها التالي:
- أولًا أن يكون المواطن سعودي الجنسية.
- أن يكون طالب الدعم مقيم إقامة كاملة بالمملكة العربية السعودية.
- كذلك يستثنى من شرط الجنسية المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.
- كما تستحق الدعم الأرملة والمطلقة الغير سعودية، ولها أبناء سعوديين.
- أيضًا الأبناء من أب سعودي ومطلقة أو أرملة غير سعودية.
- كذلك يشمل الدعم ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل.
- شرط ألا يكون مجموع دخل الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100ريال سعودي لعائل الأسرة، و550 ريال سعودي لكل فرد للأسرة.
- ألا يكون مستحق الدعم مقيم في أحد دور الرعاية، أو مراكز الرعاية التي ترعاها المملكة.
- أيضًا شرط ألا يكون لطالب الدعم أصول أملاك أو مشروعات تجارية بالسجل التجاري.
- كما ينطبق أيضًا استحقاق معاش الضمان الاجتماعي على الأسرة لعائل مفقود أو غائب، أو أسرة لعائل مدمن مواد مخدرة.
- كذلك تستحق الأسرة المعلقة والأسرة المهجورة معاش الضمان.
- في النهاية يستحق أيضًا المعاش الأيتام من الجنسين سواء بدون أب أو مجهولي الأب، أو بدون أبوين أو مجهولي الأبوين.
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