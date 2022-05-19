نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة عمل في التعداد السكاني بالسعودية 2022 متاحة أمامك الآن اعرف الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلان الهيئة العامة للإحصاء بدء المشاركة في التعداد السكاني بالسعودية لعام 2022 حيث توفر الهيئة العامة للإحصاء فرص عمل للعمل في تعداد السعودية لعدد من الأشخاص خاصة خريجي الدبلوم والبكالوريوس حيث تعد هذه فرصة جديدة لمن يبحث عن عمل مؤقت في المملكة ويرجع ذلك لتشجيع الشباب في المساعدة بالتعداد السكاني ويتم ذلك من خلال تعبئه أستمارة التعداد عبر رابط العدد الذاتي بهدف تحقيق الخطط المستقبلية لوطن ناجح ومتقدم كما أوضحت في أعلانها أن مرحلة العد الفعلي بدأت من يوم الثلاثاء 10 مايو وان بيانات التعداد مكملة لبيانات السجلات التجارية عند مختلف الجهات من حيث أنها بيانات إضافية مثل خصائص السكن والحالة الصحية والحالة التعليمية لكل فرد من أفراد الأسرة حددت الهيئة شروط للعمل في هذه الوظيفة الشاغرة وفقا لمؤهلاته.

وظائف الهيئة العامة للإحصاء 2022 في السعودية

تعلن الهيئة العامة للإحصاء عن وظائف مؤقتة في مشروع التعداد السكاني لعام 2022 في المجالات الأتية:

المسمى الوظيفي:

باحث جودة – مشروع التعداد السكاني (مؤقت).

التخصصات المطلوبة

(مجال إدارة الأعمال ، علاقات عامة ،محاسبة، رياضيات، إدارة عامه، بحوث ،عمليات ،إحصاء،اقتصاد) وتخصصات علمية اخرى.

التقديم على وظائف هيئة الإحصاء التعداد السكاني

التقديم متاح حاليا عبر بوابة التوظيف الرسمية للهيئة العامة للإحصاء:

الدخول لموقع التعداد السكاني الإلكتروني عبر الرابط الرسمي.

ثم تسجيل دخول نظام التعداد السكاني أو نظام العد الذاتي من خلال بوابه النفاذ الوطني الموحدة.

قم بتعبئة بيانات حساب ابشر أو من خلال إنشاء حساب جديد في نظام العد الذاتي للسعودية 2022 .

شروط التسجيل في وظائف التعداد السكاني في السعودية لعام 2022

للحصول على الوظيفة في التعداد السكاني أن يكون سعودي الجنسية. ألا يقل عمره المتقدم للوظيفة عن 20 عاما. أن يكون صاحب سمعه طيبه بين الناس. ألا يقل المؤهل التعليمي عن الثانوية العامة. أن يكون متفرغ لهذه الوظيفة بعدم ارتباطه بعمل ليلي أو نظام عمل غير ثابت. إيجاده التعامل مع مختلف أجهزة الحاسب و الشاشات الذكية. مهارات للتواصل الفعال. لديه قدرة على تحمل ضغوط العمل. أن يجيد اللغة العربية والانجليزية. التواجد في مدينة الرياض.

ما الفائدة من #التعداد؟

مخرجات #تعداد_السعودية_2022 تساعد صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتخطيط لتطوير المدن والخدمات العامة، مما يساعد في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.#نعد_لنعد للمستقبل pic.twitter.com/iBtyaagVFO — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) ما الفائدة من #التعداد؟

مخرجات #تعداد_السعودية_2022 تساعد صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتخطيط لتطوير المدن والخدمات العامة، مما يساعد في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.#نعد_لنعد للمستقبل pic.twitter.com/iBtyaagVFO — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) March 31, 2022

مواعيد العمل

طوال أيام الأسبوع من الساعة 1:00 مساءا حتى الساعة 8:00 مساء.

للعلم..

يتم حصول جميع المتقدمين على الوظيفة عقب حضور التدريب واجتياز كافة التقييمات المحددة من قبل الهيئة.