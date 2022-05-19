نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة العمل المرن للتوظيف بالساعة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة العمل المرن، حيث تعتبر هذه المنصة من المنصات الإلكترونية للتوظيف الخاص بالمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، فتعد مرن هي منصة سعودية تم توفيرها للعمل المرن، حيث يتم توفير وظائف للسعوديين وغير السعوديين بواسطة جداول عمل مرنة بنظام الساعة، وتساعد مرن جميع المنشآت العاملة في المملكة بتوفير موارد بشرية تكون مؤهلة وفق كفاءة عالية بتكاليف أقل من الثمن الذي يتم من خلال التوظيف الدائم، ويعد العمل المرن هو العمل الذي يقوم به أي عامل غير متفرغ عند صاحب العمل، ويتم احتساب الأجر فيه بالساعة، ولا تشترط المنصة أن تكون ساعات العمل عند صاحب عمل واحد، لكن يوجد شرط وهو ألا تزيد ساعات العمل عند رب العمل الواحد عن 95 ساعة شهريًا، وسوف نوضح لكم طريقة التسجيل في منصة العمل المرن.

منصة العمل المرن

يستطيع جميع المواطنين الباحثين عن عمل في المملكة العربية السعودية تسجيل حساب جديد بمنصة مرن، من أجل الالتحاق بأحد الوظائف بنظام الساعة لدي أي صاحب عمل، ويتم التسجيل في المنصة بهذه الخطوات:

يجب الدخول لمنصة التوظيف (مرن) من الرابط التالي: تسجيل جديد.

الضغط علي تبويب (إنشاء حساب جديد في مرن).

تطلب المنصة تسجيل الاسم كاملاً.

تحديد الجنس (ذكر أو أنثي).

إدراج تاريخ الميلاد باليوم والشهر والعام.

تحديد الجنسية الخاصة بكل شخص سواء (سعودي، غير سعودي، قبائل نازحة وغيرها).

تحديد المدينة.

يجب أن يتم تسجيل رَقَم الجوال بشكل صحيح.

إدراج البريد الإلكتروني.

النقر علي التالي.

تطلب المنصة تسجيل البيانات الوظيفية الخاصة بكل شخص من حيث المؤهل التعليمي والخبرات العملية والعلمية.

إدخال الاقتراحات التي يرغب الشخص في العمل بها لدي رب العمل.

ثم النقر علي إتمام التسجيل.

تسجيل صاحب العمل الباحث عن موظف

تستطيع جميع الشركات في المملكة العربية السعودية تسجيل حساب جديد خاص به من أجل مساعدة منصة مرن لهم بتوفير موارد بشرية مؤهلة، ويتم التسجيل من خلال الدخول إلى رابط التسجيل التالي: تسجيل جديد، علي أن يتم ملء بيانات نموذج التسجيل الخاص بالشركات والتي من بينها ما يلي:

اسم الشركة.

مجال الشركة.

الاسم، المدينة.

المنصب.

البريد الإلكتروني ورقم الجوال.

وفي خانة الملاحظات يتم تسجيل مُدْي الاحتياج الخاص بكل صاحب العمل.

ثم النقر علي إرسال الطلب.

متي يتم دفع رواتب العمل المرن؟

يتم احتساب الرواتب بالساعة لجميع الأفراد المنضمين للمنصة، علي أن يتم تحويل الأجور والرواتب بنهاية كل شهر ميلادي، علماً بأنه يتم تحديد الأجر من خلال نوع المهمة الوظيفية التي يتم العمل بها لدي كل صاحب عمل وعدة عوامل أخرى.

هل توفر مرن تأمين طبي؟

لا يتم توفير تأمين طبي، حيث إن شركة مرن والمنشآت التي تعد متعاقدة معها غير ملزمة بتوفير تأمين صحي للعاملين والموظفين، وذلك وفق ما تنص عليه لائحة العمل المرن السعودي بوزارة الموارد البشرية.