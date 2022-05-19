نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جوالات ايفون stc وكيفية الشراء بالتقسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جوالات ايفون stc سواء التقسيط أو سعر الكاش من العروض الجديدة التي أعلنت عنها شركة الاتصالات السعودية التي توفر خصومات على جميع أنواع الجوالات الذكية وملحقاتها أيضًا كما أن الشركة قامت بتوفير ايفون 13 stc أقساط لجميع العملاء وطرحت عدد كبير من الخدمات الإلكترونية منها إطلاق عروض stc للأجهزة الذكية أقساط من خلال الإنترنت ويمكن معرفة معايير استحقاق تقسيط الجوالات أيضًا إلكترونيًا، وسوف نوفر كافة عروض جوالات ايفون stc الجديدة.

عروض جوالات ايفون stc

بمجرد الانتقال إلى رابط موقع شركة الاتصالات السعودية تستطيع معرفة كافة العروض المتاحة سواء عروض جوالات ايفون stc أو أيضًا العروض التي يتم تقديمها على الأجهزة الذكية الأخرى مثل عروض جوالات سامسونج أو عروض جوالات هواوي الاتصالات السعودية، ومن أفضل العروض المتوفرة في الوقت الحالي:

قدمت الشركة هاتف ايفون 13 برو ماكس باللون الأخضر والذي يعمل بنظام حديث وبسعة تخزينية مختلفة، ويمكن الحصول على الجوال في ضوء العروض على حسب المساحة، إذ انه يمكن شراء ايفون 13 برو ماكس 128 جيجا بايت بسعر 5187 ريال سعودي.

بينما وصل سعر هاتف ايفون 13 برو ماكس 256 جيجا بايت إلى 5687 ريال سعودي، والنسخة التالية وهي إصدار ايفون 13 بسعة 512 جيجا بايت سعره وصل في العروض 6687 ريال سعودي، وأعلى إصدار من الجوال هو بسعة 1 تيرا بايت، ويمكن شراءه بالسعر النقدي وهو 7687 ريال سعودي.

كيف اخذ جوال أقساط من stc

يمكن شراء الجوال من خلال الموقع الإلكتروني للاتصالات السعودية أو من خلال زيارة أحد الفروع كما أن تطبيق الاتصالات السعودية يسمح بالتعرف على أجدد العروض وعن آلية الشراء بنظام التقسيط فهي كما يلي:

زيارة موقع اس تي سي السعودية.

الدخول إلى تبويب تقسيط الأجهزة الذكية.

قراءة جميع الشروط والأحكام واختيار التقديم على التقسيط الآن من خلال تعبئة النموذج المتوفر في الموقع.

أما عن كم اقساط الايفون من STC فيمكن معرفتها بعد تحديد فترة السداد سواء عند اختيار الفترة الأقل وهي ستة شهور فقط، أو اختيار الحد الأقصى لتقسيط الجوالات الذكية وهو مُحدد عن طريق كوارا للتمويل الجهة التي تقدم التقسيط.