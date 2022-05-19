نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط ايفون 13 بدون كفيل وشروط القبول في الخدمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض تقسيط ايفون 13 بدون كفيل هي عبارة عن عرض تقسيط وسداد دفعات على مدار ثلاث سنوات أو أكثر من خلال شركة الاتصالات في المملكة العربية السعودية والتي تعتبر واحدة من الشركات الرائدة في تقديم خدمات الهاتف المحمول كاملة، سواء خدمات الاتصالات والبيانات وكذلك خدمة تقسيط جوالات ايفون 13 وأجهزة إلكترونية أخرى، وقد زاد البحث خلال الشهور الأخيرة عن تقسيط ايفون 13 بدون فوائد وهذا يرجع إلى زيادة أسعار المنتجات المستوردة وسوف نوفر عروض ايفون 13 برو Max تقسيط من خلال شركات تقسيط جوالات.

عروض تقسيط ايفون 13 بدون كفيل

من أجل تقديم خدمات متكاملة دون الحاجة إلى اللجوء للبنوك أو المؤسسات المصرفية الأخرى، أصبح بإمكان العملاء في السعودية الاستفادة من عروض تقسيط ايفون 13 بدون كفيل والتي اشتركت فيها شركة stc السعودية وأيضًا شركة كوارا للتمويل، وللموافقة على طلب تقسيط الجوالات الذكية ينبغي معرفة شروط التأهل.

فيسأل العميل سواء مواطن أو مقيم أو متقاعد هل أنا مؤهل لشراء أجهزة بالتقسيط من الاتصالات السعودية أم لا وقد بينت شركة كوارا للتمويل الشروط كما أوضحت العروض الجديدة إذ يمكن الاستفادة من فترة سداد حتى ثلاث سنوات، وتمويل بقيمة 30 ألف ريال لتقسيط المشتريات.

شروط تقسيط جوالات ايفون 13 برو Max

يمكن للموظفين في القطاع الحكومي تسجيل طلب إلكتروني لتقسيط جوالات stc السعودية بشرط ألا يكون الحد الأدنى لصافي الراتب أقل من ثمانية آلاف ريال سعودي، واشترطت الشركة على العسكريين من الضباط أو الجندي والعريف الراغبين في تقسيط الجوالات ألا تكون أعمارهم أقل من خمسة وعشرين سنة، وصافي الراتب أيضًا مثل موظفي الحكومة.

والعاملين في المنشآت الخاصة المرخصة يمكنهم الحصول على التمويل لتقسيط الجوالات أو أي جهاز آخر متوفر لدى شركة اس تي سي مثل اكسسوارات الجوالات الآيفون ولكن بشرط ألا تكون فترة الخدمة أقل من ستة شهور.

المقيمين الذين حصلوا على إقامة رسمية سارية المدة في السعودية يستطيعون التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لشركة الاتصالات السعودية للتقسيط ولكن بشرط ألا تكون السن أقل من 25 سنة ومدة انضمامه إلى الخدمة أو العمل لا تقل عن سنة.