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تمويل شخصي مغري حيث يقدم مصرف الراجحي عددًا من الخدمات للمواطنين السعوديين وغير السعوديين ، بما في ذلك التقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي عبر الإنترنت ، مع فترة سداد تصل إلى خمس سنوات للسعوديين وثلاث سنوات لغير السعوديين، ويعتبر مصرف الراجحي أحد أكبر البنوك على مستوى المنطقة بشكل عام وفي داخل المملكة على وجه الخصوص، فيما يلي تفاصيل تمويل بنك الراجحي متضمنة شروط الحصول على التمويل الشخصي إلى جانب رابط التسجيل بالتمويل والمزايا والأحكام. تمويل شخصي مغري براتب من خلال مصرف الراجحي يمكن الحصول على تمويل بنك الراجحي مع بعض المزايا والتي كشف عنها بنك الراجحي ووضعها على بوابته الرسمية على الانترنت، وهذه المزايا هي: استكمال جميع إجراءات طلب التمويل بسرعة. الحد الأقصى لفترة السداد 60 شهرًا للمواطنين السعوديين و 36 شهرًا لغير السعوديين. إمكانية كفالة غير السعوديين. متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. امكانية تمويل المتقاعدين. يبدأ معدل النسبة السنوي 2.41٪. إمكانية التقديم للحصول على التمويل عن طريق البنك في المنزل. ماهي تفاصيل ضوابط التمويل الشخصي المقدمة من الراجحي ألا يزيد سن المتقدم عن 60 سنة للموظفين و 70 سنة للمتقاعدين. ألا يقل دخل المتقدم عن 2000 ريال للموظفين و 1900 ريال للمتقاعدين. لا يقل دخل المتقدمين غير السعوديين عن 5000 ريال. يجب أن يكون صاحب العمل كيان مصرفي معتمد. كيف اقوم بالتقديم على تمويل الراجحي للأفراد يتوجب في المقام الأول تسجيل الدخول في بوابة بنك الراجحي الرسمية ومن ثم القيام بتعبئة استمارة التمويل، وللتنويه فيمكن أيضا الذهاب لفرع بنك الراجحي والتحدث مع الموظف وطلب التمويل بشكل مباشر، وفيما يخص الشروط فهي موضحة أدناه: قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لمصرف الراجحي في القائمة العلوية ، ستجد كلمة التمويل للاختيار من بينها (التمويل الشخصي). ثم اختر فتح حساب. حدد تخطي إلى خدمات فتح الحساب على الموقع. اقرأ جميع الشروط والأحكام بعناية. بعد قراءة كل الشروط والموافقة. املأ جميع البيانات المطلوبة مثل الجنسية والدخل الشهري وما إلى ذلك. ثم انتظر حتى تتم الموافقة على طلبك. عمر شويل - جدة تمويل شخصي مغري براتب مناسب ويصل لمبلغ 2 مليون ريال - ثقفني

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