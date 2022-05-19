السعودية موعد صرف راتب الضمان المطور لهذا الشهر وفق وزارة الموارد البشرية

موعد صرف راتب الضمان المطور لهذا الشهر لمستحقيه منسوبي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مكتملي الأهلية والمنطبقة عليهم شروط الاستحقاق لم يتم الإعلان عنها حتى الآن ولكن من المتوقع صرف معاش الضمان الاجتماعي شهر يونيو 2022 خلال الأسبوع القادم بمشيئة الله والجدير بالعلم أنه تم الإعلان في وقت سابق عن تمديد الضمان الاجتماعي المطور إلى يوم 5 ربيع ثاني 1444هـ الموافق 30 أكتوبر 2022 مع العلم أن صرف معاش الضمان لجميع المستحقين بالمملكة لن بتأثر خلال فترة الانتقال للمنظومة المطورة وفق تصريحات وزارة الموارد البشرية.

رابط الاستعلام عن موعد صرف راتب الضمان المطور لهذا الشهر شوال 1443 بالسعودية

ولراغبي الاستعلام عن مستحقات الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة العربية السعودية، بإمكانك اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا القيام بالدخول على رابط الضمان الاجتماعي المطور. كذلك القيام بالضغط على أيقونة حساب مستخدم جديد. يلي ذلك كتابة رقم الهوية الوطنية، ورقم الجوال وكافة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح. انتظر رسالة تأكيد برمز التحقق على هاتفك الجوال. قم بإعاة كتابة رمز التحقق على الشاشة في المكان الصحيح، والقيام بالضغط على تأكيد طلب التسجيل.

أهم شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي بالسعودية 1443

إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق آلية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة وفق شروط أهلية الاستحقاق والتي نذكر منها التالي:

أولًا أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

أن يكون طالب الدعم مقيم إقامة كاملة بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يستثنى من شرط الجنسية المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.

كما تستحق الدعم الأرملة والمطلقة الغير سعودية، ولها أبناء سعوديين.

أيضًا الأبناء من أب سعودي ومطلقة أو أرملة غير سعودية.

كذلك يشمل الدعم ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل.

شرط ألا يكون مجموع دخل الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100ريال سعودي لعائل الأسرة، و550 ريال سعودي لكل فرد للأسرة.

ألا يكون مستحق الدعم مقيم في أحد دور الرعاية، أو مراكز الرعاية التي ترعاها المملكة.

أيضًا شرط ألا يكون لطالب الدعم أصول أملاك أو مشروعات تجارية بالسجل التجاري.

كما ينطبق أيضًا استحقاق معاش الضمان الاجتماعي على الأسرة لعائل مفقود أو غائب، أو أسرة لعائل مدمن مواد مخدرة.

كذلك تستحق الأسرة المعلقة والأسرة المهجورة معاش الضمان.

في النهاية يستحق أيضًا المعاش الأيتام من الجنسين سواء بدون أب أو مجهولي الأب، أو بدون أبوين أو مجهولي الأبوين.

خطوات الاعتراض على رفض طلب دعم الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ

إضافة لما سبق فللمواطنين المستحقين الدعم مكتملي الأهلية والاستحقاق في حال واجهتهم مشكلة رفض طلب دعم الضمان الاجتماعي المطور بإمكانهم تقديم طلب اعتراض عن طريق الخطوات التالية بالترتيب: