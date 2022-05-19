نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار تنبيهات هامة من الجوازات للمواطنين والمقيمين بالمملكة بشأن تمديد التأشيرات في المقال التالي
قد أعلنت الإدارة العامة للجوزات بالمملكة العربية السعودية ،توضيحات هامة وجديد ،عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وهذه التوضيحات تخص مدي إمكانية مد تأشيرة الخروج، والعودة ،وذلك بعد إنتهاء مدة سريان التأشيرة ،أو إشتراطات السفر خارج المملكة العربية السعودية ،وقد يأتي ذلك في إطار علي رد الإدارة العامة للجوزات علي الأسئلة ،والإستفسارات التي تطرح من المواطنين ،والمقمين بالمملكة.
توضيح الجوزات بشأن تمديد التأشيرات
يأتي تزامنا مع موافقة مجلس الوزراء السعوظي ،علي إنشاء منصة موحدة للتأشيرات، قد أجابة الإدارة العامة للجوازات علي تسأل ،هل يمكن تمديد تأسيرات الخروج ،والعودة بعد إنتهاء مدة سريانها، فقد أشارة إدارة الجوزات علي أنه في حالة إذا كان المستفيد علي سجلك ،بإمكانة تمديد تأشيرة الخروج ،والعودة ،لمن هم خارج المملكة العربية السعودية إلكترونيا ،دون الحاجة للذهاب إلي المكاتب ،أو المقرات ،ويكون سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر ،أو مقيم لصاحب العمل.
الطريقة المتبعة لتمديد التأشيرة إلكترونيا
لكي يتم تمديد تأشيرة الخروج ،والعودة للمملكة العربية السعودية ، يكون ذلك بإتباع عدة خطوات ،وهذه الخطوات هي:
- أولا:تسجيل الدخول عبر منصة أبشر الرسمية الإلكترونية.
- ثم بعد ذلك تسجيل الدخول عن طريق كتابة أسم المستخدم ،الرمز السري.
- ثم يتم تسجيل كلمة التحقيق المرئي
- ثم بعد ذلك إختيار أبشر أفراد ،ومنها إختيار الجوزات.
- وبعد ذلك إختيار العمالة ،ثم الضغط علي خدمات.
- ثم النقر علي تأشيرات.
- وبعد ذلك إختيار المقيم.
- ثم الضغط علي تفاصيل أكثر.
- وأخيرا: الضغط علي تأشيرة الخروج ،والعودة
الإشتراطات الثمانية الموضعة للسفر
من جانب أخر ،نشرت الإدارة العامة للجوزات السعودية، عبر صفحتها الإلكترونية الرسمية ،صورة من الإشتراطات الثمانية ،التي يجب مراعاتها ،وكذلك الأخد بها عند السفر خارج حدود المملكة العربية السعودية، هذه الإشتراطات هي:
- لابد أن يكون يتبقي علي إنتهاء صلاحية الجواز ،أكثر من ثلاثة أشهر عند السفر للدول العربية.
- يجب أن يتبقى علي أنتهاء صلاحية الجواز ،أكثر من ستة أشهر ،عند السفر للدول الأخري.
- أن يكون المتبقي علي إنتهاء صلاحية الهوية الوطنية ،أكثر من ثلاثة أشهر ،عند السفر لدول التعاون الخليجي.
- الهوية الوطنية عبر أبشر ،أو توكلنا ،لا تمكن من السفر خارج المملكة ،ويجب إحضار أصل البطاقة.
- سجل الأسرة ،وثيقة إثبات للتابعين ،دخل المملكة ،ولا تمكن حاملها من السفر لدول الخليج.
- تلقي ثلاثة جرعات من لقاح كرونا ،أو في حالة مضي ثلاثة أشهر علي الجرعة الثانية.
- الفئة العمرية من 16 عام حتي 21 عام يشترط الحصول علي جرعتين من لقاح كرونا.
- الفئة العمرية أقل من 12 عام، يجب إحضار بوليصة تأمين ضد فيروس كرونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصدار تنبيهات هامة من الجوازات للمواطنين والمقيمين بالمملكة بشأن تمديد التأشيرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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