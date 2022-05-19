إصدار تنبيهات هامة من الجوازات للمواطنين والمقيمين بالمملكة بشأن تمديد التأشيرات

قد أعلنت الإدارة العامة للجوزات بالمملكة العربية السعودية ،توضيحات هامة وجديد ،عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وهذه التوضيحات تخص مدي إمكانية مد تأشيرة الخروج، والعودة ،وذلك بعد إنتهاء مدة سريان التأشيرة ،أو إشتراطات السفر خارج المملكة العربية السعودية ،وقد يأتي ذلك في إطار علي رد الإدارة العامة للجوزات علي الأسئلة ،والإستفسارات التي تطرح من المواطنين ،والمقمين بالمملكة.

توضيح الجوزات بشأن تمديد التأشيرات

يأتي تزامنا مع موافقة مجلس الوزراء السعوظي ،علي إنشاء منصة موحدة للتأشيرات، قد أجابة الإدارة العامة للجوازات علي تسأل ،هل يمكن تمديد تأسيرات الخروج ،والعودة بعد إنتهاء مدة سريانها، فقد أشارة إدارة الجوزات علي أنه في حالة إذا كان المستفيد علي سجلك ،بإمكانة تمديد تأشيرة الخروج ،والعودة ،لمن هم خارج المملكة العربية السعودية إلكترونيا ،دون الحاجة للذهاب إلي المكاتب ،أو المقرات ،ويكون سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر ،أو مقيم لصاحب العمل.

الطريقة المتبعة لتمديد التأشيرة إلكترونيا

لكي يتم تمديد تأشيرة الخروج ،والعودة للمملكة العربية السعودية ، يكون ذلك بإتباع عدة خطوات ،وهذه الخطوات هي:

أولا:تسجيل الدخول عبر منصة أبشر الرسمية الإلكترونية.

ثم بعد ذلك تسجيل الدخول عن طريق كتابة أسم المستخدم ،الرمز السري.

ثم يتم تسجيل كلمة التحقيق المرئي

ثم بعد ذلك إختيار أبشر أفراد ،ومنها إختيار الجوزات.

وبعد ذلك إختيار العمالة ،ثم الضغط علي خدمات.

ثم النقر علي تأشيرات.

وبعد ذلك إختيار المقيم.

ثم الضغط علي تفاصيل أكثر.

وأخيرا: الضغط علي تأشيرة الخروج ،والعودة

الإشتراطات الثمانية الموضعة للسفر

من جانب أخر ،نشرت الإدارة العامة للجوزات السعودية، عبر صفحتها الإلكترونية الرسمية ،صورة من الإشتراطات الثمانية ،التي يجب مراعاتها ،وكذلك الأخد بها عند السفر خارج حدود المملكة العربية السعودية، هذه الإشتراطات هي: