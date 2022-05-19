نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايفون 13 stc أقساط كم بدون مقدم لجميع الشرائح في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايفون 13 stc أقساط كم وهل تقسيط ايفون متاح فقط من خلال بعض الباقات أم أن جميع عملاء شركة الاتصالات السعودية يستطيعون التقديم من أجل تقسيط جوالات بدون دفعة أولى في الفترة الحالية؟ إذ أن الشركة قامت بتقديم عدد من الخدمات إلى عملائها، وذلك بحثًا عن عملاء جُدد ومن أجل خدمة العملاء الحاليين لذا سنتعرف على عروض تقسيط ايفون 13 برو max من خلال شركة الاتصالات وما هي أهم شروط أقساط stc وكيفية تقديم الطلب وكذلك كم تقسيط ايفون.

ايفون 13 stc أقساط كم

تقسيط ايفون 13 في السعودية يتطلب توافر العديد من الشروط في المواطنين والوافدين، وقد وفرت الخدمة شركة اس تي سي السعودية والتي قدمت عروض الجوالات الذكية بسعر الكاش أو بالتقسيط بدون مقدم أيضًا، وما يخص ايفون 13 stc أقساط كم فهو مُحدد بناءً على فترة سداد الدفعات الشهرية.

كما أنه يتم تحديده بناءً على الباقات التي يشترك بها العميل، ويمكن استخدام حاسبة الباقات التي قدمتها الشركة إلكترونيًا لمعرفة القيمة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

وهنا تظهر برامج الأقساط المتوفرة من أجل تقسيط إصدار آيفون 13 برو ماكس، ويُطلق عليه أيضًا برنامج دفعا الأقساط الشهرية الموجهة إلى الأجهزة الذكية بالسعودية.

مميزات تقسيط ايفون 13 stc

عند اختيار برنامج تقسيط الأجهزة من خلال كوارا للتمويل في السعودية يتعين معها معرفة ما هي مميزات أخذ جوال تقسيط من stc ومنها ما يلي:

التقسيط بدون مقدم وإجراءات للموافقة الفورية تتم عبر الإنترنت، كما أن هذا الحل يعتبر من أفضل حلول تقسيط جوالات بدون كفيل في السعودية.

العملاء لدى شركة الاتصالات السعودية يحصلون على إعفاء من سداد قيمة الرسوم الإدارية، ويحصلون على تأمين عند الوفاة أيضًا.

هناك شرائح عديدة للعملاء من بينها عملاء حاصلين على الجنسية السعودية والوافدين والمتقاعدين، ولا بد من تقديم كافة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة عند تسجيل الطلب منها الحالة الوظيفية وفترة الخدمة وذلك للحصول على تمويل بحد أقصى 30 ألف ريال.