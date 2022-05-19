نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي من غير البنوك أهم الشركات والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي من غير البنوك يسعي للحصول عليه كافة الأشخاص بالمملكة سواء أكانوا مقيمين أو مواطنين، وذلك للحصول على تمويل نقدي فوري يساعدهم على سد الحاجات الطارئة ولذا فإنهم يلجئون إلى الحصول على تمويل شخصي بدون اتفاقية مع البنك لتجنب المرور بالإجراءات المتعددة التي يقوم البنك بفرضها للحصول على التمويل، كما تتيح تلك الشركات الحصول على تمويل شخصي حتى لو عليك قرض في نفس الشركة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خطوات الحصول على تمويل شخصي من غير البنوك.

تمويل شخصي من غير البنوك

يتاح الحصول على تمويل شخصي من غير البنوك عبر بعض الشركات التمويلية المتخصصة داخل المملكة، والتي تتيح إمكانية الاستفادة من تمويل شخصي 30 ألف في حالة كان العميل مستوفيًا لكافة الشروط التي تحددها الشركة.

شروط التمويل الشخصي من اليسر

توفر شركة اليسر للعملاء من خلال تمويل التورق الحصول على تمويل بأقساط سهلة وميسرة وموافقات سريعة ويتميز هذا التمويل بالآتي:

مبالغ تمويل ضخمة تصل إلى 300 ألف.

لا تشترط الشركة قيام مقدم الطلب بتوفير كفيل.

العميل غير ملزم بأي رسوم إدارية.

يتمتع العميل بالتقسيط على فترات كبيرة تصل إلى 60 شهر.

شروط تمويل اليسر الشخصي

حددت الشركة بعض الشروط الأساسية المنظمة لعميل الاستفادة من تمويل التورق وتضم هذه الشروط:

سواء أكان مقدم الطلب سعودي أو غير سعودي لابد أن يكون عمره يبدأ من 22 عام وحتى 60 عام.

مقدمي طلب التمويل من أصحاب الرتب العسكرية يختلف عمر قبول الطلب باختلافه رتبتهم.

تقاضي راتب بقيمة 5000 ريال شهري إحدى أهم الشروط لقبول طلب التمويل.

يجب أن يمضي المتقدم ثلاثة أشهر عمل فعلية بجهة عمله قبل تقديم الطلب.

الالتزام بكافة الشروط الأخرى التي قد تقرها الشركة على العميل.

الأوراق المطلوبة لتمويل اليسر الشخصي

هناك بعض المستندات الهامة التي يجب على العميل إحضارها وقت التقديم على طلب التمويل وهي: