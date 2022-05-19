انت الان تتابع خبر وزارة التعليم السعودية تعلن عن التقويم الدراسي للعام القادم .. والمفاجأة في عدد الفصول الدراسية وعدد الإجازات .. ليست ككل عام ! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اعلنت المتحدثة باسم وزارة التعليم السعودي، ابتسام الشهري، كشفها على تقويم السنة الدراسية القادمة والتي سوف تشمل 5 إجازات مطولة لاول مرة للترويح وكسر جمود الطالب اثناء رحلته التعليمية.

وفي خلال مداخلة هاتفية على الإخبارية، قالت الشهري أن السنة الدراسية المقبلة سوف تشتمل أيضا وجود 3 فصول دراسية، في كل فصل 13 أسبوع، وأيام الدراسة الفعلية 185 يوماً.

واضافت أن العام الدراسي القادم سيتضمن 10 إجازات بواقع 56 يوم موزعة طوال العام، من بينها إجازات مطولة التي ستعطي جانب من الترويح وكسر الجمود في رحلة الطالب التعليمية.