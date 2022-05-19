الجوازات السعودية تصدر شروط جديدة لكل من يرغب بالسفر لخارج المملكة| وتصدر تحذير هام وعاجل للمقيمين من عدم القيام بهذا الإجراء الضروري!

حيث قامت بالرد على العديد من التساؤلات والاستفسارات التي اتت إليها من مواطنين ومقيمين، خصوصا تلك الخاصة بتأشيرات الزيارة والخروج والعودة.

كما ناشدت الجوازات المقيمين بضرورة تجديد صَلاحِيَة الإقامة منعًا للغرامة المالية، ونظرًا لأنها سريانها يمثل شرط أساسي لإنهاء جميع الإجراءات.

اشتراطات السفر للخارج

واشترطت الجوازات لسفر المواطنين إلى الخارج، سريان صَلاحِيَة الجواز، أون يكون متبقي على الانتهاء أكثر من 3 أشهر عند السفر للدول العربية، وأكثر من 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى، مع ضرورة إحضار جميع الأوراق الأساسية مثل أصل البطاقة، لافتة في الوقت ذاته إلى أن سجل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا تمكن حاملها من السفر لدول الخليج أيضًا.

التزام بالاشتراطات الصحية

كما شددت المديرية على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية للمواطنين الراغبين بالسفر إلى خارج المملكة، والتي تتطلب توافر شرط تلقي 3 جرعات من اللقاحات المعتمدة داخل المملكة، أو في حال لم يمض أكثر من 3 أشهر على تلقي الجرعة الثانية، مع استثناء الفئات المستثناة من قبل وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا.

وموقف الفئات العمرية الأخرى

أما فيما يخص الاشتراطات الخاصة:

بالفئة العمرية من 16 عامًا حتى 12 عامًا، فيُشترط حصولها على جرعتين من لقاح كورونا.

أما الفئة العمرية أقل من 12 عامًا فيُشترط وجود بوليصة تأمين ضد كورونا.

كما أشارت الجوازات إلى أنه لابد من التأكد من اشتراطات الدول المراد السفر إليها في حال تتطلب تأشيرة دخول والالتزام بها.