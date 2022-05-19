السعودية تصدر قانون جديد وصادم يُدين كل من يقوم بـ«الإعجاب أو الريتويت» لهذه التغريدات .. تعرف عليه!

وأضاف الجعيد، خلال استضافته في “نشرة النهار”، على قناة “الإخبارية”، إنه مجرد المتابعة في تويتر بحد ذاتها لا تعد جريمة؛ لأنه قد يتابعه بصفته عدو للوطن، ويريد أن يعرف أساليبه.

وتابع “لكن إذا كان هناك ريتويت وعبارات تأييد، هذا يعد أو يدخل في مسألة التعاطف، والأمر هنا يخضع للتحقيق والبحث والتحري من قبل نساء ورجال أمن الدول”.

ونوه الجعيد، إلى أنه أحيانا قد يصدر أمر تنصت بإذن من النائب العام، ليتم جمع الأدلة والاستدلال ثم يرفعوها إلى النيابة العامة ليتحققوا منها.