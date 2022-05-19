انت الان تتابع خبر اتفرج : فيديو نادر ينشر لأول مرة لطلاب في السعودية بالمرحلة الإبتدائية يقومون بهذا الأمر المفاجئ في طابور الصباح بحضور المعلم قبل نصف قرن! (فيديو) والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قام حساب ركان سلطان، بنشر مقطع فيديو نادر في مدرسة بالسعودية لطلاب الابتدائية حيث أشار الى أنه كان في نهاية الموسم الدراسي ١٣٩٥هـ .

وهذا الفيديو فاجأ الجميع حيث اظهر الطلاب وهم في طابور الصباح ويؤدون تمارين رياضية شبيهة للحالية ثم قام أحد المعلمين بالدخول إلى الفصل وإعطاء الحصة الدراسية للطلاب.

وكذلك عرض أن المعلم كان يشرح للطلاب بطريقة متقنة وكانوا يتفاعلون معه وينصتون جيدا إلى الشرح وحين يريد أحدهم السؤال عن شيء يرفع يديه أولا للاستئذان.

كما كشف الفيديو عن التمارين الرياضية التي كان الطلاب يؤدونها أيضا بين الحصص الدراسية وتنوعت هذه التمارين بين ألعاب اليد وشد البطن وغيرها.

من جانبه علق سلطان راكان، عبر حسابه الشخصي على "تويتر" قائلا: "من قال بأن صداقة المرحلة الابتدائية لاتدوم!؟"

وأضاف: في نهاية الموسم الدراسي ١٣٩٥هـ في ابتدائية "النجاح" بالرياض أخذ صالح ٥ ورقات وكتب فيها (موعدنا هنا امام باب المدرسة يوم ٥ - ٥ - ١٤٠٥هـ الساعة ٥ عصراً) وقام بوضعها في حقائب أصدقائه من الطلاب دون علمهم .

وتابع: "في الموعد المحدد .. حضر ٣ منهم ".

وتفاعل النشطاء مع التغريدة وقال إبراهيم سليمان : ذكرتني أيام كنت مدرس لغة إنجليزية للمرحلة المتوسطة في النصف الثاني في التسعينيات الهجرية

وأضافت منيرة الجمعة: أحلى وأصدق صداقة لي صديقات من الصف الأول إبتدائي والآن نحن جدات ولله الحمد.

من قال بأن صداقة المرحلة الابتدائية لاتدوم!؟ نهاية الموسم الدراسي ١٣٩٥هـ في ابتدائية "النجاح" بالرياض أخذ صالح ٥ ورقات وكتب فيها (موعدنا هنا امام باب المدرسة يوم ٥ - ٥ - ١٤٠٥هـ الساعة ٥ عصراً) وقام بوضعها في حقائب اصدقائه من الطلاب دون علمهم .. في الموعد المحدد .. حضر ٣ منهم