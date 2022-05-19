نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض آهل الميسر بدون كفيل ب60 ألف ريال بالتقسيط بدون فوائد بفترة سداد مرنة في المقال التالي
الفترة الراهنة وفر بنك التنمية الاجتماعية العديد من التمويلات الإجتماعية الميسرة للأفراد التي تعمل على خدمة المجتمع السعودي بالمملكة حيث أتاح البنك قرض منتج آهل بمبلغ 60 ألف ريال سعودي بدون فوائد مالية لجميع المواطنين السعوديين الذي يعملون في القطاعات المختلفة بالمملكة العربية السعودية كما وفرت منتج آهل بدون رسوم إدارية إضافية بفترة سداد مرنة لكافة العملاء السعوديين حتى خمسة سنوات بشروط وضوابط ميسرة للجميع حيث أمتاز التمويل بالتقديم عبر الإنترنت للحصول على عرض قرض آهل الميسر بدون فوائد وبلا رسوم بالتقسيط الشهري عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية الذي يعرف بأسم بنك التسليف والادخار السعودي في الفترة السابقة داخل السعودية.
شروط التقديم على قرض آهل الميسر لدى بنك التنمية الاجتماعية
يجب قبل التقديم على قرض منتج آهل السعودي بالمملكة العربية السعودية التأكد من صحة توفير جميع الضمانات والشروط الواجبة للحصول على الموافقة المطلوبة على التمويل المناسب عبر بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية حيث تم توفير قرض آهل بدون كفيل وبدون فوائد أو رسوم مالية ولكن بعد تطابق الشروط الواجبة كالتالي:
- شرط أساسي للحصول على قرض آهل الميسر أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ويمتلك دخل شهري لا يزيد عن 12,500 ريال سعودي كحد أقصى مسموح بيه من البنك.
- تطبيق نموذج 105 عند طلب قرض منتج آهل السعودي حيث يجب توفير موافقة الكفيل الغارم من جميع العملاء المتقدمين بخلاف موظفي الحكومة السعودية غير مطلوب منهم توفير موافقة الكفيل أو الضامن السعودي بالمملكة.
- إيضًا توفير العمر المناسب للتقديم عبر الأونلاين حيث لابد أن يكون المتقدم لطلب قرض آهل لا يزيد عن 70 سنه كحد أقصى للعمر بموافقة البنك.
- سلامة السجل الائتماني للعميل المتقدم السعودي قبل القيام بالتقديم الإلكتروني على منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية.
مميزات الحصول على برنامج قرض منتج آهل الميسر للسعوديين بالمملكة
- قرض آهل بدون فوائد مالية إضافية على المبلغ التمويلي المسموح بيه حتى 60,000 ريال سعودي.
- منتج آهل عبر بنك التنمية الاجتماعية بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي لموظفي القطاع الحكومي فقط.
- كذلك قرض منتج آهل بدون رسوم إدارية بموافقة بنك التسليف في المملكة.
- قرض آهل الميسر للسعوديين بالتقسيط الشهري لمدة 5 سنوات على الأكثر عن طريق بنك التنمية الاجتماعية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرض آهل الميسر بدون كفيل ب60 ألف ريال بالتقسيط بدون فوائد بفترة سداد مرنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.