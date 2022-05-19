قرض آهل الميسر بدون كفيل ب60 ألف ريال بالتقسيط بدون فوائد بفترة سداد مرنة

الفترة الراهنة وفر بنك التنمية الاجتماعية العديد من التمويلات الإجتماعية الميسرة للأفراد التي تعمل على خدمة المجتمع السعودي بالمملكة حيث أتاح البنك قرض منتج آهل بمبلغ 60 ألف ريال سعودي بدون فوائد مالية لجميع المواطنين السعوديين الذي يعملون في القطاعات المختلفة بالمملكة العربية السعودية كما وفرت منتج آهل بدون رسوم إدارية إضافية بفترة سداد مرنة لكافة العملاء السعوديين حتى خمسة سنوات بشروط وضوابط ميسرة للجميع حيث أمتاز التمويل بالتقديم عبر الإنترنت للحصول على عرض قرض آهل الميسر بدون فوائد وبلا رسوم بالتقسيط الشهري عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية الذي يعرف بأسم بنك التسليف والادخار السعودي في الفترة السابقة داخل السعودية.

شروط التقديم على قرض آهل الميسر لدى بنك التنمية الاجتماعية

يجب قبل التقديم على قرض منتج آهل السعودي بالمملكة العربية السعودية التأكد من صحة توفير جميع الضمانات والشروط الواجبة للحصول على الموافقة المطلوبة على التمويل المناسب عبر بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية حيث تم توفير قرض آهل بدون كفيل وبدون فوائد أو رسوم مالية ولكن بعد تطابق الشروط الواجبة كالتالي:

شرط أساسي للحصول على قرض آهل الميسر أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ويمتلك دخل شهري لا يزيد عن 12,500 ريال سعودي كحد أقصى مسموح بيه من البنك.

تطبيق نموذج 105 عند طلب قرض منتج آهل السعودي حيث يجب توفير موافقة الكفيل الغارم من جميع العملاء المتقدمين بخلاف موظفي الحكومة السعودية غير مطلوب منهم توفير موافقة الكفيل أو الضامن السعودي بالمملكة.

إيضًا توفير العمر المناسب للتقديم عبر الأونلاين حيث لابد أن يكون المتقدم لطلب قرض آهل لا يزيد عن 70 سنه كحد أقصى للعمر بموافقة البنك.

سلامة السجل الائتماني للعميل المتقدم السعودي قبل القيام بالتقديم الإلكتروني على منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية.

مميزات الحصول على برنامج قرض منتج آهل الميسر للسعوديين بالمملكة