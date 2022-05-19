السعودية الضمان الاجتماعي المطور 1443 التسجيل وتحديث البيانات وزارة الموارد البشرية

الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية هي منصة دعم مالي مباشر للمستحقين من محدودي ومنخفضي الدخل لمساعدتهم على استحقاق دعم يكفي حاجاتهم المعيشية وفق شروط الاستحقاق التي نظمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتم صرف معاش الضمان الاجتماعي كل شهر في موعد تعلنه الوزارة، وقد دعت وزارة الموارد البشرية جميع مستفيدي الضمان بضرورة الإسراع بالتسجيل وتحديث البيانات على برنامج الضمان الاجتماعي الجديد وذلك بعد تمديد التسجيل والتقديم إلى يوم الأحد الموافق 5 ربيع الثاني للعام 1444 وهو ما يوافق يوم 30 شهر أكتوبر 2022، كما أكدت وزارة الموارد البشرية على قيامها بدراسة توحيد مواعيد صرف معاشات الضمان الاجتماعي الجديد والقديم في نفس النوعد لكافة المستفيدين من معاش الضمان، والجدير بالعلم أن صرف معاش الضمان لكافة مستحقيه لن بتأثر خلال فترة الانتقال للمنظومة المطورة.

رابط الضمان الاجتماعي المطور للتسجيل وتحديث البيانات

ولراغبي التسجيل أو تحديث بياناتهم في منصة الضمان الاجتماعي المطور 2022 بإمكانهم اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا القيام بالدخول على رابط الضمان الاجتماعي المطور.

كذلك القيام بالضغط على أيقونة حساب مستخدم جديد.

يلي ذلك كتابة رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال وكافة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

أيضًا انتظر رسالة تأكيد برمز التحقق على هاتفك الجوال.

في النهاية قم بإعاة كتابة رمز التحقق على الشاشة في المكان الصحيح والقيام بالضغط على تأكيد طلب التسجيل.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة 2022م

إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق آلية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة وفق شروط أهلية الاستحقاق والتي نذكر منها التالي: