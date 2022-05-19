نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “خصومات كبيرة” أقوى عروض مكتبة جرير لهاتف آيفون 13 برو ماكس iphone 13 pro max في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ايفون 13 برو max في السعودية في مكتبة جرير يختلف عن غيره في العديد من الأماكن الأخري في المملكة العربية السعودية، وذلك بسبب العروض المميزه التي تقدمها مكتبة جرير للايفون، ويحتوي ايفون 13 برو على مميزات كثيرة سوء بالكاميرا أو مساحة التخزين وهذا أحد الأسباب التي جعلت الناس تقبل على شرائه، وفيما يلي سوف نعرض لكم أسعار سعر ايفون 13 برو جرير بالتفصيل.

عروض ايفون 13 برو max في السعودية مكتبة جرير

المواطنين في المملكة العربية السعودية يتساءلون عن أسعار هاتف ايفون 13 برو max في مكتبة جرير والأسعار سوف نوضحها لكم فيما يلي.

سعر ايفون 13 برو max ذاكرة 128 جيجا بايت بلغ سعره في مكتبة جرير 5199 ريال سعودي.

سعر هاتف ايفون 13 برو max ذاكرة 256 جيجا بايت بلغ سعره 5699 ريال سعودي.

سعر ايفون 13 برو max ذاكرة 512 جيجا بايت بسعر 6699 ريال سعودي.

سعر ايفون 13 برو max ذاكرة واحد تيرابايت بسعر 7699 ريال سعودي.

كما تقدم مكتبة جرير العديد من العروض لهاتف ايفون 13 برو ماكس بخصومات غير مسبوقة ويمكنكم الدخول على عروض مكتبة جرير ومعرفة اقوى العروض المميزة.

ألوان هاتف ايفون 13 برو max

يتوفر هاتف ايفون 13 برو max بعدة ألوان حتي تتناسب مع الجميع والألوان هي.

ازرق.

سماء الليل.

وردي.

ضوء النجوم.

اخضر.

جبال الالب.

الكاميرا وسعة تخزين هاتف ايفون 13 برو max

تتوفر سعة التخزين الداخلية للهاتف بثلاث أحجام وهم، 128 جيجا بايت، و256 جيجا بايت، و512 جيجا بايت، اما بالنسبة لكاميرا الهاتف فأصبح الجميع مهتم بجودة الكاميرا فالكل أصبح يأخذ الصور السلفي في كل مكان وأهم ما يميز اي هاتف هي جودة الكاميرا وخصائص كاميرا آيفون ما يلي.

تعمل الكاميرا بنظام مزدوج 12 MP.

يحتوي على كاميرا واسعة للغاية بفتحة عدسة f/2.4 ونطاق الرؤية 120 درجة.

يحتوي أيضا على كاميرا واسعة بفتحة عدسة f/1.6.

تكبير وتصغير رقمي.

تصغير بصري.

إضاءة بورتريه مع وجود ستة تأثيرات وهم استوديو، مسرح احادي، مسرح، طبيعي، ضوء عالى أحادي، محيطي.

نمط بورتريه بجانب تأثير بوكيه مميزة لضبط العمق.

فلاش.

نمط الليل.

أنماط فوتوغرافية.

تثبيت تلقائي للصورة.

غطاء عدسة الكاميرا من الكريستال الياقوتي.

دائما تقدم شركة أبل افخم وأرق الهواتف المحمولة التي يتوفر بها جميع المواصفات والمميزات التي يبحث عنها كل شخص، كما أن أسعارها تكون مناسبة إلى حد كبير مع المثير من الأشخاص، فكل شخص يبحث عن إمكانية الهاتف ومميزاته لا يهتم كثير بسعره.