نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم الأمن الدبلوماسي رجال 1443 عبر موقع jobs.sa هنا شروط التسجيل والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم الأمن الدبلوماسي رجال، أصبح من أهم الروابط التي يتم البحث عنها الآن على محرك البحث الرئيسي جوجل، من قبل الرجال من حملة الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها بعد أن تم الإعلان اليوم، عن فتح باب رابط تقديم ألأمن الدبلوماسي وأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، أن رابط أبشر توظيف سيكون متاح بداية من السبت القادم للتسجيل الإلكتروني، وفقاً للشروط العامة للتسجيل التي حددتها الإدارة والتي سنعرضها عليكم من خلال موقعكم ثقفني، لاحقاً في هذا المقال فكونوا معنا وفيما يلي التفاصيل الخاصة بالإعلان.

رابط تقديم الأمن الدبلوماسي رجال 1443

الدخول على الموقع الإلكتروني أبشر توظيف jobs.sa.

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك لدخول الموقع.

النقر على الوظائف المتاحة الآن ثم الدخول على وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي.

النقر على الوظيفة المناسبة لمؤهلك العلمي ثم ملء أستمارة التقديم الإلكترونية.

بعد التسجيل قم بمراجعة البيانات التي تم تسجيلها للتأكد من صحتها ثم أضغط حفظ البيانات.

أضغط على الموافقة على الشروط العامة والأحكام.

وأخيراً أنقر على إرسال الطلب ثم قم بطباعة الطلب وأحتفظ بنسخة من الطلب لتقديمه عند المراجعة.

شروط التسجيل في وظائف الأمن الدبلوماسي

وزارة الداخلية تعلن فتح باب القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي على رتبة (وكيل رقيب-عريف-جندي أول-جندي) للرجال pic.twitter.com/i97QpH9mka — الأمن العام (@security_gov) وزارة الداخلية تعلن فتح باب القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي على رتبة (وكيل رقيب-عريف-جندي أول-جندي) للرجال pic.twitter.com/i97QpH9mka — الأمن العام (@security_gov) May 19, 2022

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ.

يتمته بصفتي حسن السير والسلوك ولا يكون محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

لا يكون يعمل في أي وظيفة عسكرية سابقة وتم فصله منها لأي سبب.

إجتياز كافة الاختبازات والمقابلات الشخصية المطلوبة لشغل الوظائف.

المتقدم المتزوج يشترط أن تكون جنسية الزوجة سعودية.

التمتع باللياقة الصحية الجيدة التي تمكنه من تأدية مهام عملة والوزن والطول المناسب للوظيفة.

الحصول على المؤهل العلمي المطلوب ويكون معتمد من قبل وزارة التعليم السعودية.

موعد التسجيل في الأمن الدبلوماسي للرجال

يبدأ التسجيل من السبت القادم الموافق 2022/05/21 في تمام الساعة العاشرة صباحاً ويستمر التسجيل مفتوح لنهاية الأسبوع يوم الخميس الموافق 2022/05/26 الساعة العاشرة صباحاً.

المستندات المطلوبة لتقديم الأمن الدبلوماسي رجال