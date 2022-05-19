طريقة تفعيل المباشر عبر تداول الراجحي أو تطبيق الراجحي موبايل

يعتبر موقع تداول الراجحي أحد الأدوات أو الوسائل التي تتيح للمستثمرين التفاعل المباشر ومتابعة أداء أسهمهم في محفظة الراجحي . والمعروف أن محفظة الراجحي هي عبارة عن محفظة استثمارية يمكن من خلالها التداول المباشر على الأسهم والسندات. ويتاح للمستثمر التداول المباشر في السوق المالية السعودية أو سوق الأسهم الأمريكية . كما يتاح التداول في أسواق الذهب العالمية والبورصات الأجنبية . ومن مزايا المحفظة الاستثمارية تنويع المخاطر لضمان تحقيق أفضل عائد من الأسهم والسندات وفي نفس الوقت. وفي نفس الوقت تحقق عملية التنوع في المحفظة التوازن بين كافة أنواع الاستثمارات.

تطبيق الراجحي موبايل

تطبيق الراجحي هو تطبيق إلكتروني على الهواتف الذكية يتيح للعميل الوصول إلى الخدمات البنكية بسهولة ويسر. يجب أن تكون عميلًا لدى مصرف الراجحي حتى تستفيد من مزايا تطبيق الراجحي. أما عملية تحديث تطبيق الراجحي فهي عملية تضمن لقاء البقاء على اتصال مع آخر مستجدات البنك. كل ما عليك هو تحميل تطبيق الراجحي الجديد بحسب نظام التشغيل الخاص بك. ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام رقم الجوال والهوية الوطنية. وبعد ذلك يمكنك الاستفادة من كل الخدمات المصرفية.

خدمة مباشر الراجحي

خدمة مباشر الراجحي هي خدمة أخرى متاحة عبر تطبيق الراجحي أو عبر موقع تداول الراجحي. تتيح الخدمة للعميل عبر موقع الراجحي تداول التداول المباشر للأسهم والسندات. وذلك من خلال إصدار أوامر الشراء أو البيع للأسهم والأوراق المالية التي يرغب في الاستثمار فيها. وعبر تطبيق الراجحي يمكن الوصول إلى خدمة المباشر للأفراد أو المباشر للشركات بحسب نوع العميل.

تفعيل المباشر عبر تداول الراجحي

ويمكن ترقية حساب الأفراد في خدمة تداول الراجحي ومن ثم ترقية الخدمة إلى أسعار فورية ( المباشر )عبر الراجحي تداول من خلال الخطوات التالية :