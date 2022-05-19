نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي في المقال التالي
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية انه تم فتح باب القبول والتسجيل في القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي على عدة رتب وهي وكيل، رقيب، عريف، جندي أول، جندي، وذلك للرجال، ويجب على جميع الراغبين في التسجيل تحري الدقة جيدا في جميع البيانات التي يتم تسجيلها والالتزام بالشروط المحددة وموعد التقديم.
موعد التسجيل في وظائف القوات الخاصة بالأمن الدبلوماسي
يبدأ التسجيل في الوظائف بداية من يوم السبت الساعة العاشرة صباحا، والموافق 20/10/1443، وحتى يوم الخميس في تمام العاشرة صباحا والموافق 25/10/1443، وذلك خلال منصة أبشر للتوظيف.
شروط التقديم في وظائف القوات الخاصة بالأمن الدبلوماسي للرجال
توجد عدة شروط يجب أن تتوافر لدى جميع المتقدمين لوظائف القوات الخاصة بالأمن الدبلوماسي وهي كالتالي:
- يجب أن يكون المتقدم لتلك الوظائف سعودي الجنسية، ومقيم بشكل دائم في المملكة السعودية، ويتم استثناء من نشأ مع والديه خارج المملكة أثناء خدمة الوطن.
- يجب أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حسن السير والسلوك، ولا يكون صدر عليه حكم في أي قضية مخلة بالشرف والأمانة.
- يجب حصول المتقدم على الوظائف على المؤهل العلمي المحدد، وإذا كان حصوله على المؤهل الدراسي خارج المملكة العربية السعودية فيجب معادلته من وزارة التعليم السعودية.
- يجب أن يجتاز المتقدم جميع الاختبارات المقدمة له والمقابلات الشخصية المطلوبة للالتحاق بالوظائف.
- يجب أن يتمتع المتقدم بالصحة الجيدة وأن يكون طولة ووزنة مناسب لشغل تلك الوظائف.
- إذا كان المتقدم للوظائف متزوج، فيشترط أن تكون زوجتة سعودية الجنسية.
خطوات التسجيل في وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي
توجد عدة خطوات يجب القيام بها للتسجيل في وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي وهي كالتالي:
- يجب تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي.
- ثم اختيار أيقونة الوظائف المتاحة الآن.
- تسجيل جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم لدخول الموقع.
- يجب تحديد وظائف القوات الخاصة بالأمن الدبلوماسي.
- يحدد المتقدم الوظيفة المناسبة لمؤهلة الدراسي، ويقوم بملئ استمارة التسجيل الإلكترونية.
- يجب مراجعة جميع البيانات التي تم تسجيلها، ثم يضغط المتقدم على زر حفظ البيانات وإرسال الطلب.
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