نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي للرجال عبر رابط jobs.sa تعرف على الشروط وموعد التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت منذ لحظات الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، عن فتح باب القبول وتسجيل القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي للرجال، من حملة الشهادة الثانوية العامة وما فوقها، وحدد الإدارة الشروط العامة للتسجيل ومواعيد التقديم الإلكتروني، عبر رابط أبشر توظيف، ونحن من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم رابط التسجيل، وأهم الشروط المطلوبة وموعد فتح وغلق التسجيل في الوظائف العسكرية المطلوبة، حتى يتمكن متابعينا من معرفة كافة تفاصيل الوظائف الجديدة.

كانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، قد أعلنت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي عن موعد فتح باب تسجيل القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي للرجال، على رتب ” وكيل، رقيب، عريف، جندي أول، جندي” وطالبت الراغبين في التسجيل للوظائف الدخول على موقع أبشر توظيف، كما حدث في وظائف حرس الحدود وطالبت الراغبين في التسجيل تحري الدقة في البيانات المسجلة، والإلزام بمواعيد التسجيل التي سنقدمها لكم في المقال.