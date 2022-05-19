شروط تقديم القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي للرجال “jobs” رتب وكيل،رقيب،عريف،جندي أول،جندي

أصبح البحث عن شروط وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، من أهم وأشهر كلمات البحث اليوم بالتزامن مع إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، عن فتح رابط تسجيل القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي للرجال على رتب، ” وكيل، رقيب، عريف، جندي أول، جندي” وحدد المواعيد والشروط العامة، ورابط التقديم جاء ذالك عبر وكالة الأنباء السعودية “واس”، اليوم الخميس الموافق 2022/05/19، ونحن سنقدم لكم ألية التقديم بالتفصيل من خلال موقع ثقفني لمتابعينا داخل المملكة.

رابط تقديم القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي

الدخول على رابط أبشر توظيف jobs.sa . تسجيل البيانات الشخصية لدخول الموقع “اسم المستخدم، كلمة المرور”. النقر على الوظائف المتاحة ثم تحديد وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة في استمارة التقديم الإلكترونية ويجب تحري الدقة. بعد التسجيل مراجعة البيانات والتأكد من صحتها ثم أضغط على تأكيد البيانات ثم إرسال الطلب.

شروط تقديم القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ. يستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والدية خارج المملكة أثناء خدمة الوطن. الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما فوقها وفي حالة أن كانت الشهادة من الخارج يتم معادلتها من قبل وزارة التعليم. في حالة أن المتقدم للتقديم في القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي متزوج يشترط أن تكون الزوجة سعودية. اجتياز كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية المطلوبة لشغل الوظائف. أن يكون المتقدم لائق طبياً ولا يعاني من أي أمراض تعيقه عن أداء مهام وظيفته. تناسق الوزن والطول طبقاً للائحة الطبية المعتمدة للوظائف.

موعد تسجيل القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي

يبدأ التسجيل بداية من السبت الموافق 2022/05/21 الساعة العاشرة صباحاً وينتهي التسجيل الخميس الموافق 2022/05/26 في تمام العاشرة صباحاً.

القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي

القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي هي قوات تابعة لوزارة الداخلية السعودية، تكمن مهام عملها في تأمين السفارات والقنصليات العامة داخل المملكة، وممتلكات الملك، كانت تسمى في السابق شعبة أمن السفارات، وبداية من عام 2008 أطلق عليها القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، بعد إعادة هيكلتها ويوجد المقر الرئيسي لها في العاصمة الرياض.