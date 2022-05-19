نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمواطنين السعوديين شروط السفر خارج البلاد كما حددتها الجوازات في المقال التالي

حددت المديرية العامة للجوازات السعودية شروط السفر خارج البلاد للراغبين في ذلك من المواطنين السعوديين وتختلف هذه الشروط بين ما يتعلق بالأوراق الثبوتية مثل صلاحية جواز السفر وغيره وبين شروط صحية تتعلق بأخذ لقاحات كوفيد وجميعها سنسردها لكم بالتفصيل كما جاءت في حساب تويتر الرسمي للجوازات. شروط السفر خارج البلاد للسعوديين حددت الجوازات السعودية مجموعة من الاشتراطات الواجب توافرها أو تنفيذها من قبل المواطنين السعوديين الراغبين في السفر خارج المملكة.

وأول شروط السفر خارج البلاد هو فترة صلاحية جواز السفر السعودي، فإذا أراد المواطن السعودي السفر إلى دولة عربية فلا بد أن يكون متبقي على انتهاء صلاحية الجواز مدة تزيد عن ثلاثة أشهر.

أما إذا كانت وجهة سفره دولة أخرى فيما عدا الدول العربية فيجب أن تزيد فترة ما تبقى من صلاحية جواز سفره عن 6 أشهر.

وبالنسبة للسفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي فهو يتطلب الهوية الوطنية والتي لا بد وأن يكون متبقي على انتهاء صلاحيتها مدة تزيد عن ثلاثة أشهر.

كذلك على الراغبين في السفر إحضار أصل البطاقة حيث أن الهوية الوطنية في منصة أبشر أو توكلنا ليست كافية لتمكنك من السفر خارج البلاد.

كما تم التنويه بأن سجل الأسرة يعتبر وثيقة لإثبات التابعين داخل المملكة العربية السعودية فقط ولا تتيح لحامليها إمكانية السفر لأي من دول مجلس التعاون الخليجي. الاشتراطات الصحية للسفر إلى الخارج بالإضافة إلى اشتراطات السفر المتعلقة بالهوية والجواز توجد شروط صحية يجب الالتزام بها قبل السفر إلى الخارج.

يجب على المسافر أن يكون قد تلقى الثلاث جرعات من لقاح فيروس كورونا، أو جرعتين فقط إذا كان لم يمر أكثر من 3 شهور من تلقيه للجرعة الثانية.

ويستثنى من هذا الشرط الفئات التي تم استثنائها حسب ما هو مدون في تطبيق توكلنا.

وفيما يخص الفئة العمرية من 12 عام وحتى 16 عام يشترط لسفرهم تلقي جرعتين من اللقاح.

أما الأطفال من الفئة العمرية دون ال12 عام فيجب توافر بوليصة تأمين ضد الكوفيد للسماح لهم بالسفر.

وبالطبع يجب مراعاة اشتراطات الدول التي يراد السفر إليها في حال وجود اشتراطات معينة تخصها. عمر شويل - جدة للمواطنين السعوديين شروط السفر خارج البلاد كما حددتها الجوازات - ثقفني

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