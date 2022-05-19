نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر نتائج أهلية الضمان sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر ،حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور وذلك لشهر مارس من الدفعة الثانية، وبحسب ما تم الإعلان عنه خلال الفترة السابقة أن منصة الدعم والحماية الاجتماعية ما زالت تتلقي طلبات التسجيل الكترونياً حتي يتم الإعلان عن غلق المنصة، ويتم بعد ذلك دراسة أهلية الضمان وعند القبول يسمح النظام للمرشحين من استقبال الرواتب الشهرية، من المصارف البنكية، وذكرت الوزارة أنها تقدمت بقبول طلبات بعض المرشحين للتقديم، وتعمل خلال الفترة التالية علي حصر أكبر عدد من المتقدمين للتسجيل بالضمان الاجتماعي المطور ليتم صرف الرواتب الشهرية لهم في الموعد الذي تحدده وزارة الموارد.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر

محدث بتاريخ اليوم 21 مارس 2022 حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية إيداع معاشات الضمان الجديد في البنوك وذلك منذ ساعات قليلة، وأكدت أن الإيداع سيتم حتى نهاية يوم الاثنين الموافق 21 مارس وتم إيداع المعاشات في بنك الراجحي، أما عن باقي البنوك بالمملكة العربية السعودية سيتم الإيداع بها منذ صباح يوم الاثنين في تمام الساعة الـ 9 صباحاً، ونوهت علي الأفراد الذين تم رفض طلباتهم من تقديم الاعتراض للتأهل مرة أخرى وذلك عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

كم باقي علي صرف الضمان الاجتماعي المطور

وضحت الموارد البشرية أن موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي الجديد لشهر مايو 2022 والموافق شوال من المتوقع أن تكون من يون 21 مايو 2022 وحتي 25 من نفس الشهر، وخاصة أن رواتب الدفعة الرابعة لشهر أبريل تم صرفها يوم 24 من شهر أبريل 2022، وتم قبول دفعة جديدة ليتم صرف المعاش الشهري لهم بعد التحقق من متطلبات الأهلية، ويتم الاستعلام عن أهلية المستفيد من خلال الدخول لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية.

من الجدير بالذكر أن الضمان القديم يتم صرف الرواتب الشهرية له بداية من اليوم الأول والثاني بالشهر الميلادي، وأما موعد صرف الضمان الجديد من الدفعة الثانية بشهر مارس يوم 25 من مارس 2022، وقد أكدت الموارد أنه تم قبول المتقدمين بالضمان من الفترة من شهر ديسمبر 2021 وحتي شهر يناير 2022 وسيتم صرف الرواتب الشهرية لهم، ونوهت أن قبول الطلبات الأخرى سيتم تدريجياً، وذكرت أنه تم سحب التادية لنظام الضمان القديم ” والتادية هي رفع الرواتب من البنوك” ليتم انضمامهم للضمان المطور، ومن الجدير بالذكر هو وصول رسائل نصية لبعض المؤهلين من الضمان الجديد، وتم تغير دراسة الأهلية إلي مؤهل في حالة وجود دفعات سابقة لن يتم صرفها.

أسباب نقص معاش الضمان

وضحت الموارد البشرية عبر صفحتها الرسمية بتويتر أن أسباب نقص معاش الضمان، وذلك بعد تقدم احد المتابعين بالسؤال عن نقصان الضمان وقالت أن لكل فرد دعم مختلف عن الفرد الأخر، وذلك بسبب الدخل الإضافي مثل راتب التقاعدي، وراتبه إذا كان عامل أو موظف، وإضافات أخري، وعن سبب تعليق الدفعات ببعض الحسابات كشفت الموارد انه يتم الكشف عن تدقيق البيانات والمعلومات ولا يوجد سبب معين.

نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور

تعمل الدائرة حاليا على توحيد موعد دفع الضمان الاجتماعي الجديد للمستفيدين الجدد والحاليين خلال الفترة القادمة بحيث يتم دفع الاشتراكات لجميع المستفيدين في تاريخ موحد، ونوهت أنه يجب على المتقدمين مراجعة حالة الطلب حيث يتم إرسال رسائل القبول، ويتم الاستعلام عن ذلك من خلال الدخول إلي منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ووضحت الموارد من ضرورة أيجاد حساب مصرفي في احدي البنوك لتلقي الراتب عليه من مقطوعة الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

رابط التسجيل بالضمان المطور الجديد

يتم التسجيل بالضمان الجديد من خلال الولوج إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية التي تم أطلاقها مع الإعلان عن الضمان المطور، حيت يتم التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية أو من خلال الطلاع علي الفيديو التالي:

تسجيل الدخول إلي منصة الدعم والحماية الاجتماعية. الضغط علي أيقونة تسجيل جديد. يجب تعبئة كافة الخانات التي تتضمن المعلومات الشخصية للمرشح. قراءة شروط الأحكام والتسجيل والموافقة عليها. كتابة بيانات الفرد والأسرة وجميع الممتلكات. تدوين الحساب البنكي النشط ويجب أن يكون باسم المرشح للتسجيل بالضمان الجديد. ثم النقر علي تقديم طلب التسجيل بعد التأكد من كافة البيانات.

ومن الجدير بالذكر أن الدفعة الأولى من منظومة الضمان الاجتماعي المطور تم الإعلان عن قبولها في نهاية شهر ديسمبر، وتم صرف الرواتب الشهرية لهم في يوم 20 من شهر يناير 2022 وحتى الخامس والعشرون حسب كل بنك ينتمي إليه الأشخاص، وذكرت الوزارة أن الاستعلام عن دفعات المعاش متاحة عبر حسابات المستفيدين من معاش الضمان.