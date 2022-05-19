طريقة تحديث معلومات الجواز للمقيمين 1443

زادت وتيرة البحث من الوافدين إلى الأراضي السعودية عن طريقة تحديث معلومات الجواز للمقيمين على محرك البحث “جوجل”، ومما لا شك فيه أن وزارة الداخلية السعودية قد قامت بجهود كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية حيث قطعت شوطاً كبيراً في تطوير التحول الرقمي والإعتماد على التعاملات الإلكترونية بدلاً عن المعاملات الورقية، وفي إطار هذا قد أطلقت الوزارة منصة أبشر الإلكترونية لكي تكون منصة بها العديد من الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين بشكل إلكتروني بسيط للتسهيل عليهم، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين كما وضحنا لكم في مقال سابق طريقة نقل معلومات جواز السفر، فإلى نص المقال.

تحديث معلومات الجواز للمقيمين

يسأل الكثير من الوافدين في المملكة العربية السعودية عن كيفية تحديث بيانات جواز مقيم بشكل إلكتروني، ونضع بين أيديكم الآن كافة الخطوات اللازمة لإجراء هذا الإستعلام كالتالي:

أولاً عليك الولوج إلى رابط موقع منصة أبشر الإلكترونية .

. ثانياً قم بالنقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثالثاً اختر قطاع الجوازات ثم انقر على تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين.

رابعاً قم بكتابة اسم المقيم في الخانة المخصصة لذلك.

خامساً قم بإدخال كل البيانات المطلوبة مثل الرقم وتاريخ الإصدار وغيرها.

حجز موعد الجوازات للمقيمين

حرصت الحكومة السعودية على إطلاق منصة أبشر الإلكترونية لتقديم خدمات الوزارات والمؤسسات الحكومية من خلالها اعتماداً منها على التقنية الحديثة والإعتماد على المعاملات الإلكترونية بدلاً من الورقية، ويُمكن لكل الوافدين على الأراضي السعودية حجز موعد في الجوازات إلكترونياً عبر منصة أبشر بطريقة بسيطة، ويُمكنكم معرفة كافة التفاصيل حول كيفية حجز موعد الجوازات مقيم من خلال النقر على الرابط المظلل حيث سينقلك للإطلاع على مقال مُفصل.

وفي نهاية مقالنا اليوم وبعد أن وضحنا لكم كل الأمور المتعلقة بهذا الموضوع الهام عن خدمات المديرية العامة للجوازات، نرجو أن يكون المقال قد لاقى استحسانكم وبه كافة المعلومات التي تبحثون عنها، ولأي سؤال أو استفسار فقط قم بترك تعليق بالأسفل بسؤالك وسنقوم بالرد عليكم خلال ساعات قليلة قادمة