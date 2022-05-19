نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بالسجل” الاستعلام عن مخالفات المرور بدون أبشر وجميع أرقام الاتصال absher خطوات التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن مخالفات المرور بدون أبشر وذلك بتوفير العديد من الأرقام المتاحة للتعامل والتواصل مع المواطن السعود، أو المقيم بالمملكة ولديه بطاقة سارية، وكان الاستعلام من قبل عبر منصة أبشر الإلكترونية بينما يمكن للمستخدمين والراغبين في الاستعلام الاتصال على عدد من الأرقام التي قامت الإدارة العامة للمرور بالمملكة بإتاحتها للمستخدمين، لكل محافظة رقمها الخاص.

“بالسجل” الاستعلام عن مخالفات المرور بدون أبشر وجميع أرقام الاتصال absher خطوات التسجيل

تقوم منصة أبشر الإلكترونية بالخدمات العديدة للمواطنين والمقيمين بالمملكة، حيث تعتبر هي قاعدة بيانات الشعب الرئيسية التي يتم الاعتماد عليها في التسجيل والاستعلام، كما تقوم العديد من الوزارات والهيئات بالاشتراط أن يتم التسجيل فيها حسب قاعدة بيانات المواطنين عبر أبشر، وأي اختلاف في البيانات عن ابشر لا يعتد به، إلا أن الإدارة العامة للمرور قامت بالتيسير على المواطنين، حيث أتاحت التسجيل والاستعلام عبر منصة أبشر أو من خلال توفير عدد من الأرقام الجانية للاستعلام عبر جهاز الرد الآلي.

ماذا يضير المواطن إن لم يقم بسداد المخالفات المرورية

يجب على كل قائد مركبة ولديه رخصة قيادة سارية أو يقوم بسداد المخالفات ضده جميعها، ويتم السداد في خلال فترة محددة وإلا تعرض إلى العقوبات، والتي يكون منها عدم المقدرة على تجديد رخصة القيادة أو قد يصل الأمر إلى رفع الخدمات عنه، ويكون عليه اتباع العديد من الإجراءات لرفع هذا الإيقاف، كما يمنع من السفر حتى سداد كافة المستحقات عليه، ويكون عليه التعرف على قيمة المبالغ التي يكون عليه سدادها وتحديد ألية الدفع الإلكتروني.

كيف أنشيء حساب على منصة أبشر

يكون على جميع لمواطن السعودي، والمقيم والوافد للزيارة أو السياحة أو حتى الزيارة العائلية، إنشاء حساب على منصة ابشر، والتي تعتبر قاعدة البيانات العامة التي تقوم وزارة الداخلية بالتعرف على جميع بيانات المسجلين عليها والتعرف على سجلاتهم، كما يتم تقديم طلبات التوظيف أو الاستعلام عن الوظائف عبر المنصة، ويتم غنشاء حساب عليها باتباع الخطوات التالية:

يتم تسجيل الدخول على منصة أبشر السعودية. يقوم المستخدم بإنشاء حساب جديد من الايقونة المخصصة لذلك. يتم تسجيل اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية والبريد الإلكتروني الخاص. يقوم بتسجيل رقم الهاتف النقال. يقوم المقيم بتسجيل رقم الإقامة، ويشترط أن تكون سارية. يتسلم رسالة فيها الرقم الري. يقوم بتسجيل الدخول بعد ذلك بالرقم السري واسم المستخدم. يقوم باختيار الخدمة التي يريدها عبر منصة ابشر.

أرقام الاتصال للاستعلام عن المخالفات المرورية

أتاحت المملكة الاستعلام عبر أبشر أو من خلال الأرقام الجانية من جميع المحافظات التي يتم فيها جهاز الرد ال’لي بالإعلان بقيمة المخالفات وعددها: