حجز موعد الجوازات مقيم للمقيمين عبر منصة أبشر 1443

يبحث الآلاف من الوافدين إلى المملكة العربية السعودية يومياً عن طريقة حجز موعد الجوازات مقيم للمقيمين عبر منصة أبشر على محرك البحث “جوجل”، وتقدم منصة أبشر الإلكترونية هذه الخدمة بشكل إلكتروني بسيط في إطار حرص وزارة الداخلية السعودية على تحسين تقديم الخدمات إلى المواطنين في ظل رؤية السعودية 2030م بتطوير التحول الرقمي والإعتماد على المعاملات الإلكترونية بدلاً من التعاملات الورقية، ومن الجدير بالذكر أن المديرية العامة للجوازات بوزارة الداخلية السعودية تقوم بمهام تنظيم شئون الجوازات والسفر والإقامة سواء لخروج المواطنين من المملكة أو دخول وافدين إليها للعمل أو الزيارة، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا ” لنوضح لكم كيفية حجز موعد في الجوازات للمقيمين كما وضحنا لكم في مقال سابق طريقة حجز موعد في الجوازات بدون أبشر، فإلى نص المقال.

حجز موعد الجوازات مقيم

تقدم المديرية العامة للجوازاتخدمة حجز المواعيد إلكترونياً للمواطنين والمقيمين دون الإضطرار للذهاب إلى مقرات الإدارة وفروعها للتسهيل على المواطينن وتوفير الوقت والجهد حيث كان في السابق سضطر المقيم للوقوف في طوابير مزدحمة حتى يحين دوره، ولكن الآن في ظل اهتمام المملكة العربية السعودية بالإعتماد على التقنية الحديثة في تقديم الخدمات نوضح لكم كافة الخطوات لحجز موعد الجوازات للمقيمين كالتالي:

أولاً قم بزيارة موقع منصة أبشر الإلكتروني على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً انقر على “أبشر أفراد” ثم “الجوازات”.

ثالثاً سيتطلب منك الأمر إدخال كل المعلومات الشخصية المطلوبة مثل رقم الإقامة وكلمة المرور والرمز المرئي وغيرها.

رابعاً قم بالنقر على أيقونة “التحقق من بياناتي”.

خامساً انقر الآن على خدمة الموعيد واضغط على “حجز موعد جديد”.

سادساً حدد خدمة الحجز المرادة والمنطقة التابع لها وعدد العمليات.

سابعاً حدد الموعد المناسب لك من بين المواعيد المطروحة واختر الإدارة المرادة.

ثامناً قم بتأكيد حجز الموعد.

تحديث بيانات الجواز للمقيمين

تتيح مصلحة الجوازات السعودية خدمة تحديث بيانات الجواز للمقيمين إلكترونياً بهدف الإستمرار في تحديث كافة البيانات والمعلومات عن المقيم على أن تكون متطابقة مع البيانات الموجودة في جواز السفر منعاً للتعرض لأي عقوبات، ويُمكنكم الإطلاع على كافة تفاصيل خدمة تحديث بيانات الجواز للمقيمين من خلال النقر على الرابط المظلل لينقلك إلى مقال لنا يبحث هذا الموضوع بشكل مُفصل.