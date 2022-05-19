طريقة حجز موعد في الجوازات بدون أبشر 1443

يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين والمقيمين عن طريقة حجز موعد في الجوازات بدون أبشر على محرك البحث “جوجل”، وقد أتاحت الجوازات السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية للتسهيل على المواطنين وتوفير وقتهم ومن أبرز هذه الخدمات التي يبحث عنها الآلاف خدمة حجز موعد في الجوازات عبر منصة أبشر الإلكترونية، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية قد أطلقت منصة أبشر الإلكترونية في ظل حرصها على تطوير التحول الرقمي الذي يُعد أحد أبرز محاور رؤية السعودية 2030م بالإعتماد بشكل كبير على التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات للمواطنين، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كل الخطوات اللازمة لإجراء خدمة حجز موعد الجوازات كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية حجز موعد الجوازات للمقيمين، فإلى نص المقال.

طريقة حجز موعد في الجوازات بدون أبشر

أتاحت منصة أبشر الإلكترونية العديد من الخدمات الهامة التي يبحث عنها الآلاف من السعوديين يومياً بشكل إلكتروني غير معقد، ويُمكن للمواطن السعودي حجز موعد في الجوازات بدون أبشر أي دون امتلاك حساب أبشر من خلال خطوات إلكترونية بسيطة نوضحها لكم كالتالي:

أولاً يجب على المواطن الولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية .

. ثانياً قم بالضغط على أبشر أفراد.

ثالثاً قم الآن بالضغط على أيقونة الجوازات.

ثالثاً سيتم انتقالك إلى صفحة جديدة تطلب منك إدخال بيانات رقم الهوية أو رقم الإقامة للمقيم.

رابعاً وضح تاريخ الميلاد وادخل الرمز المرئي وبعدها اضغط على “التحقق من بياناتي”.

خامساً قم الآن بإختيار المنطقة وعدد العمليات وفرع الجوازات المراد.

سادساً حدد الآن الموعد والوقت المناسب لك ضمن المواعيد المتاحة.

سابعاً قم بتأكيد الموعد ثم قم بطباعة تذكرة الموعد لإستخدامها عن الذهاب للجوازات.

وتكون بإجرائك هذه الخطوات قد قمت بحجز الموعد بشكل إلكتروني بسيط في دقائق معدودة

شروط حجز موعد الجوازات بدون أبشر

هناك عدة شروط لابد من توفرها في كل مواطن أو مقيم يرغب بحجز موعد بالجوازات بدون منصة أبشر، ونوضح لكم أبرز الشروط كالتالي: